Tragedia en Charlottetown

Canadá: un incendio en un edificio de departamentos dejó dos muertos y varios heridos

Dos personas murieron y otras tres resultaron heridas tras un voraz incendio que arrasó un edificio de departamentos en la capital de la Isla del Príncipe Eduardo. Las llamas comenzaron en la madrugada y obligaron a evacuar a decenas de vecinos. Investigan las causas del siniestro.