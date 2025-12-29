Canadá: un incendio en un edificio de departamentos dejó dos muertos y varios heridos

La ciudad de Charlottetown, en la costa este de Canadá, vivió este lunes por la mañana una tragedia cuando un feroz incendio consumió un complejo de departamentos de dos pisos, dejando como saldo dos víctimas fatales y varios heridos.
Dos personas murieron y otras tres resultaron heridas tras un voraz incendio que arrasó un edificio de departamentos en la capital de la Isla del Príncipe Eduardo. Las llamas comenzaron en la madrugada y obligaron a evacuar a decenas de vecinos. Investigan las causas del siniestro.
El fuego se desató alrededor de las 7:00 de la mañana (hora local) en un edificio ubicado sobre la calle Green, una zona residencial cercana al centro de la capital de la Isla del Príncipe Eduardo. La rapidez con la que se propagaron las llamas obligó a una intervención urgente de los bomberos locales.
Dos personas fallecieron dentro del edificio debido a la intensidad del fuego. Otras tres personas fueron trasladadas a hospitales cercanos por quemaduras e inhalación de humo. Sus estados de salud se mantienen bajo reserva.
Además, cerca de 20 personas resultaron afectadas y debieron ser evacuadas del inmueble. Muchas de ellas fueron rescatadas por los bomberos a través de ventanas y balcones, en medio de una densa humareda y temperaturas bajo cero.
Las autoridades locales confirmaron que se está llevando adelante una investigación para determinar el origen del siniestro. En principio, no se descarta que el incendio haya sido provocado por una falla eléctrica o algún descuido doméstico, pero los peritajes aún están en curso.
Equipos técnicos trabajan en el lugar para establecer si el edificio tenía sistemas de seguridad contra incendios en funcionamiento y si las salidas de emergencia operaban correctamente al momento del siniestro.
Los servicios sociales de la ciudad, junto a organizaciones como la Cruz Roja, están brindando asistencia a las familias que se quedaron sin hogar. Se habilitaron centros de alojamiento temporario y se están recolectando donaciones para cubrir necesidades básicas de los damnificados.
Vecinos del edificio contaron que se despertaron sobresaltados por los gritos y el olor a humo. “Escuché una explosión y cuando salí al pasillo ya no se podía respirar”, relató una de las residentes evacuadas. Otros testigos destacaron la rapidez con la que actuaron los bomberos, aunque lamentaron que algunas personas no hayan logrado salir a tiempo.
“Fue desesperante ver a la gente pidiendo ayuda desde las ventanas”, señaló un vecino de la zona. Mientras tanto, las autoridades pidieron a la población evitar la zona para no entorpecer las tareas de remoción de escombros e investigación.
La tragedia en Charlottetown conmueve a la comunidad local y pone nuevamente en agenda la importancia de las medidas de prevención en edificios residenciales. Con el invierno en su punto más crudo, las autoridades recuerdan la necesidad de revisar instalaciones eléctricas y sistemas de calefacción, principales causas de incendios domésticos en esta época del año.