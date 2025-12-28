En Arroyo Leyes: sospechan incendio intencional tras una pelea entre inquilino y propietario
El fuego se desató en una vivienda de calle Santa Rosa y calle 6 durante la madrugada. Ambos habían estado bebiendo alcohol antes del episodio. La víctima señaló directamente a su inquilino como responsable.
El momento en que los Bomberos luchan contra las llamas. Foto: Gentileza
Un incendio en una vivienda de Arroyo Leyes derivó en la aprehensión de un hombre de 35 años, acusado de haber provocado el fuego luego de una discusión. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo y es investigado por la Fiscalía a cargo del Dr. Persello.
El episodio se registró en una casa ubicada en la intersección de calle Santa Rosa y calle 6, jurisdicción de la Subcomisaría 20 de la Unidad Regional I de Santa Fe.
Noche de alcohol y conflicto
Según el relato incorporado a la causa, todo comenzó cuando C., de 54 años, se encontraba en la casa de unos amigos junto a W. , un hombre con quien mantiene un vínculo previo: desde hace dos años le alquila una vivienda ubicada en el mismo domicilio donde luego se desataría el incendio.
Durante la noche, ambos estuvieron consumiendo bebidas alcohólicas y, en un momento, se produjo una fuerte discusión. Tras el altercado, W. se retiró del lugar y se dirigió hacia la vivienda que alquilaba.
El fuego y una sospecha inmediata
Minutos después, C. regresó a su casa y advirtió un foco ígneo en el interior de la vivienda. En el lugar observó a W., por lo que dio aviso inmediato a la policía, señalando además que existían amenazas previas entre ambos.
Sospecha de incendio intencional en Arroyo Leyes. Foto: archivo El Litoral
Personal policial arribó cerca de las 0.30 y procedió a la aprehensión del sospechoso, quien quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación.
Intervención judicial y pericias
La fiscalía en turno fue notificada a través del 0800 del MPA y el fiscal Persello dispuso la intervención de personal del Departamento Criminalístico Región 1, División Científica Forense.
Como es de práctica, en el lugar trabajaron peritos de las áreas de Fotografía y Planimetría, quienes realizaron el relevamiento de la escena en presencia de un testigo. Las tareas incluyeron la fijación del estado de la vivienda, particularmente en los sectores de cocina-comedor, baño y dormitorio, principalmente en su parte exterior.
Causa en marcha
Durante las pericias se dejó constancia de que no se observaron cámaras de seguridad en las inmediaciones, lo que limita la obtención de registros fílmicos del hecho.
Concluido el trabajo pericial, las actuaciones quedaron a cargo de la comisaría de jurisdicción, mientras la fiscalía avanza en la investigación para determinar la mecánica del incendio y la eventual responsabilidad penal del imputado.
Lo ocurrido es investigado por agentes de la PDI. Foto: archivo El Litoral
Desde el entorno de la investigación indicaron que el incendio no provocó personas heridas, aunque sí generó importantes daños materiales en la vivienda, lo que refuerza la hipótesis de una acción deliberada.
En ese sentido, no se descarta que en las próximas horas el fiscal interviniente disponga nuevas medidas, entre ellas peritajes complementarios y la toma de declaraciones ampliadas, con el objetivo de definir la situación procesal del imputado.