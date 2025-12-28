Paraná: le sacaron el carnet por subir con su camioneta a las barrancas del Parque Urquiza
Un joven fue detenido y quedó inhabilitado para manejar tras causar destrozos con su Hilux en una zona verde. Las maniobras quedaron registradas en un video viral que generó indignación en la capital entrerriana.
La Hilux blanca causó destrozos al subir por las barrancas del Parque Urquiza.
Un joven conductor fue detenido este sábado por la mañana en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, luego de protagonizar una serie de maniobras peligrosas con su camioneta en el Parque Urquiza. El vehículo causó graves daños en el césped y las barrancas, lo que motivó su inmediata inhabilitación para manejar.
El episodio quedó registrado en un video difundido en redes, donde se lo ve subiendo con una Toyota Hilux blanca por sectores no habilitados para la circulación, ante la mirada y los festejos de otros jóvenes.
Infracciones y operativo municipal
Personal policial y el Cuerpo Único de Inspectores de Tránsito acudieron a la zona tras el incidente, ocurrido en la intersección de las calles Acuerdo de San Nicolás y Luis Etchevehere. Allí se labraron actas por “maniobras peligrosas” y “daños al espacio público”.
La licencia del conductor fue retirada de forma inmediata y el joven quedó citado a declarar ante el Juzgado de Faltas Municipal. Según fuentes oficiales, el vehículo quedó identificado con el dominio AA 290 BP.
El conductor fue identificado y le retiraron el carnet en el acto.
Antecedentes y multas millonarias
Además de la infracción reciente, el joven ya tenía antecedentes por disturbios en la vía pública, lo que agrava su situación legal. El acta municipal detalla que también circulaba sin cinturón, a contramano y por espacios verdes.
La multa podría ascender a más de 11 millones de pesos, según el nuevo Código de Faltas de Paraná. El conductor también podría recibir un año de inhabilitación para manejar, y ser obligado a asistir a cursos de educación vial.
La fiscal Valeria Vilchez quedó a cargo de la investigación. La camioneta, que dejó huellas visibles en el espacio verde, fue retirada del lugar bajo custodia. El municipio adelantó que no se permitirá el pago voluntario para este tipo de faltas, consideradas “graves”.