Detectan y secuestran pirotecnia en un comercio de la ciudad de Santa Fe

Un nuevo operativo de control volvió a poner el foco sobre la venta ilegal de pirotecnia en la ciudad de Santa Fe. En la tarde del viernes, personal de la Brigada de Explosivos de la Unidad Regional I llevó adelante un procedimiento en un comercio ubicado sobre calle Los Cedros, a la altura del 2600, donde se detectó y secuestró una importante cantidad de material prohibido.
La intervención se enmarcó en los controles que se intensifican en la previa de las fiestas de fin de año, en cumplimiento de la normativa municipal que prohíbe de manera expresa la comercialización de pirotecnia sonora en todo el ejido urbano.
El procedimiento tuvo su punto de partida luego de que personal de la Municipalidad notificara a la propietaria del local sobre la vigencia de la Ordenanza Municipal N.º 12.429, que declara a Santa Fe como territorio libre de pirotecnia. A pesar de la advertencia, durante la inspección posterior se constató la presencia de distintos tipos de artículos pirotécnicos dentro del comercio.
La Municipalidad ya había notificado a la comerciante. Foto: archivo El Litoral
Ante esta situación, se dio intervención a la Brigada de Explosivos, que procedió a asegurar el lugar y verificar el material hallado.
Qué fue lo que se secuestró
Como resultado del operativo, se procedió al secuestro de 83 cajas de fosforitos, 21 candelas de diez tiros, siete sobres de estrellitas y tres cajas de bengalas de menor tamaño. Todo el material fue retirado del local y puesto a resguardo, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de procedimientos.
Además, se labró el acta de infracción correspondiente, quedando las actuaciones a disposición del fiscal en turno, que deberá determinar las sanciones administrativas que correspondan.
Desde fuentes policiales indicaron que la actuación se desarrolló sin inconvenientes y que la comerciante colaboró durante el procedimiento. Este tipo de controles forma parte de una estrategia conjunta entre el municipio y la policía para reforzar el cumplimiento de la normativa vigente, especialmente en fechas sensibles como Navidad y Año Nuevo.
El secuestro lo hizo personal de la Brigada de Explosivos. Foto: archivo El Litoral
Desde el municipio recordaron que la Ordenanza N.º 12.429 prohíbe la venta, tenencia y uso de pirotecnia sonora, una normativa que busca reducir los riesgos de accidentes y proteger a los sectores más vulnerables de la población. La ciudad sostiene desde hace años una política activa contra el uso de estos elementos, con controles y campañas de concientización.
Pirotecnia y daños
El uso de pirotecnia no solo implica un riesgo físico, sino que también genera graves consecuencias en niños, personas mayores y personas con trastornos del espectro autista, quienes sufren estrés, miedo y crisis ante los estruendos. A esto se suma el impacto negativo en los animales, que padecen desorientación, taquicardia y, en muchos casos, intentos de fuga que terminan en lesiones o pérdidas.
Las autoridades reiteraron el pedido de respeto a la normativa vigente y apelaron a la responsabilidad ciudadana para celebrar las fiestas sin estruendos, priorizando la convivencia y el cuidado de toda la comunidad.