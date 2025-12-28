Chocaron dos camionetas en la Ruta 3: murió una pareja y su hija de 13 años está herida
Ocurrió este sábado por la mañana cerca de Las Flores, provincia de Buenos Aires. Las víctimas fatales viajaban en una Renault Kangoo. Su hija adolescente fue hospitalizada. También resultó herida la conductora de la otra camioneta involucrada.
Las dos víctimas fatales iban en una Renault Kangoo con su hija de 13 años
El sábado temprano, un choque frontal entre dos camionetas en la Ruta Nacional 3, a la altura de Las Flores, terminó con la vida de una pareja. El siniestro ocurrió entre los kilómetros 226 y 228 de la traza, en dirección sur, y fue protagonizado por una Renault Kangoo y una Volkswagen Amarok.
La conductora de la Amarok fue imputada por doble homicidio culposo
Según fuentes policiales, en la Kangoo viajaban Eduardo Basilio Diaduch, quien manejaba, su pareja Cecilia Sosa y la hija de ambos, de 13 años. Tanto Diaduch como Sosa murieron en el lugar. La adolescente fue derivada con heridas al hospital local, fuera de peligro.
La otra conductora involucrada fue identificada como Caro Márquez Eloy, con domicilio en Olavarría. Resultó lesionada, pero está fuera de riesgo. De acuerdo con el parte médico, fue asistida en el mismo hospital.
El accidente ocurrió entre los km 226 y 228 de la Ruta Nacional 3
Imputación e investigación
Márquez Eloy fue imputada por el delito de doble homicidio culposo. La causa está en manos de la Ayudantía Fiscal N° 3 de Las Flores. Por el momento, se desconocen las causas del impacto.