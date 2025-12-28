Accidente fatal

Chocaron dos camionetas en la Ruta 3: murió una pareja y su hija de 13 años está herida

Ocurrió este sábado por la mañana cerca de Las Flores, provincia de Buenos Aires. Las víctimas fatales viajaban en una Renault Kangoo. Su hija adolescente fue hospitalizada. También resultó herida la conductora de la otra camioneta involucrada.