Incendio en Suiza: testimonios del horror tras la tragedia en el centro de esquí
El siniestro ocurrió durante la madrugada del 1° de enero en la exclusiva estación de Crans-Montana. Turistas relataron escenas de pánico, una salida insuficiente y llamas que se propagaron en segundos. Las autoridades investigan el origen del fuego y aún no confirmaron el número de víctimas.
Bomberos y fuerzas de seguridad trabajaron durante horas en la estación de esquí de Crans-Montana.
Una celebración de Año Nuevo terminó en tragedia en Suiza. Un incendio desatado en el bar Le Constellation, ubicado en la estación de esquí de Crans-Montana, dejó decenas de víctimas fatales y heridos. El hecho ocurrió cerca de la 1.30 de la madrugada, en un local colmado de turistas.
Los primeros testimonios de sobrevivientes describen escenas de pánico absoluto, gritos y una desesperada carrera por escapar del fuego. Medios locales estiman que el número de fallecidos podría ascender a 40, aunque las autoridades aún no confirmaron cifras oficiales.
Según informó la policía del cantón de Valais, el incendio se originó por un “fuego de causa indeterminada” dentro del bar, que en ese momento estaba repleto de personas celebrando el inicio de 2026.
Relatos de pánico y una salida insuficiente
Emma y Albane, dos jóvenes francesas que lograron salir con vida, relataron que la puerta de emergencia era demasiado pequeña para la cantidad de personas que intentaban escapar. “Había pánico absoluto, todos gritaban”, contaron a medios europeos.
Ante la desesperación, una de ellas rompió una ventana para poder salir. Otros testigos coincidieron en que el humo negro invadió el lugar en cuestión de segundos, dificultando la visibilidad y la respiración.
Las autoridades suizas confirmaron que continúan las pericias para determinar las causas del incendio.
Victoria, otra turista francesa, aseguró que el fuego se habría iniciado cuando una bengala o vela colocada sobre una botella de espumante prendió el techo del local. “Las llamas se propagaron a una velocidad vertiginosa”, afirmó.
Investigación en marcha y escenas devastadoras
Un testigo citado por el diario Tages-Anzeiger describió una escena “apocalíptica”, con personas envueltas en llamas, otras tendidas en el suelo y un humo espeso cubriendo el lugar. “Parecía una zona de guerra”, relató.
El bar Le Constellation tiene capacidad para unas 300 personas en su interior y otras 40 en la terraza. Según la policía, alrededor de un centenar de personas se encontraban en el lugar al momento del incendio.
Vecinos de la zona indicaron que durante varias horas se escucharon sirenas y helicópteros. “Con los fuegos artificiales, al principio no entendíamos qué estaba pasando. Luego vimos el humo”, contó un residente al diario 24 heures.
El bar Le Constellation quedó destruido tras el incendio ocurrido durante los festejos de Año Nuevo en Suiza.
Las autoridades suizas confirmaron que continúan las pericias para determinar las causas del incendio y no brindarán información sobre la identidad de las víctimas hasta completar las tareas de reconocimiento.