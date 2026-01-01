Ocurrió en el bar Le Constellation

Incendio en Suiza: testimonios del horror tras la tragedia en el centro de esquí

El siniestro ocurrió durante la madrugada del 1° de enero en la exclusiva estación de Crans-Montana. Turistas relataron escenas de pánico, una salida insuficiente y llamas que se propagaron en segundos. Las autoridades investigan el origen del fuego y aún no confirmaron el número de víctimas.