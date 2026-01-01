Un incendio destruyó una emblemática iglesia de Ámsterdam

Un incendio destruyó durante la madrugada de este jueves gran parte de la iglesia Vondelkerk, un edificio emblemático de la ciudad de Ámsterdam, en Países Bajos. Las llamas se originaron poco antes de la 01:00 hora local en la torre principal del templo, según informó la cadena pública neerlandesa NOS.
Aunque no se registraron heridos, el fuego provocó la evacuación de decenas de residentes de la zona cercana, ya que el viento dispersó escombros en llamas por las calles adyacentes. Los vecinos fueron alojados provisoriamente en un estudio de yoga ubicado en las inmediaciones.
Trabajos de emergencia e investigación en curso
Equipos de bomberos y personal de emergencia trabajaron durante toda la noche para evitar que el fuego se propagara a edificios residenciales linderos. La estructura principal de la iglesia resultó severamente dañada, y las tareas de enfriamiento continuaban por la mañana.
La causa del incendio todavía no fue determinada, pero ya se inició una investigación formal para esclarecer lo ocurrido. El templo estaba cerrado al momento del siniestro.
Un edificio histórico reconvertido
La Vondelkerk fue construida en 1872 y funcionó como iglesia católica romana hasta 1977. Desde entonces, el edificio fue reutilizado para albergar pequeños negocios y eventos culturales, convirtiéndose en un punto de referencia del barrio ubicado junto al parque Vondelpark.