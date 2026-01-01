#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Impactante video

Un incendio destruyó una emblemática iglesia de Ámsterdam

La histórica Vondelkerk se incendió en la madrugada de este jueves. No hubo heridos, pero debieron evacuar viviendas cercanas por caída de escombros en llamas.

La iglesia Vondelkerk ardió durante la madrugada de este jueves en Ámsterdam.La iglesia Vondelkerk ardió durante la madrugada de este jueves en Ámsterdam.
Seguinos en
Por: 

Un incendio destruyó durante la madrugada de este jueves gran parte de la iglesia Vondelkerk, un edificio emblemático de la ciudad de Ámsterdam, en Países Bajos. Las llamas se originaron poco antes de la 01:00 hora local en la torre principal del templo, según informó la cadena pública neerlandesa NOS.

Aunque no se registraron heridos, el fuego provocó la evacuación de decenas de residentes de la zona cercana, ya que el viento dispersó escombros en llamas por las calles adyacentes. Los vecinos fueron alojados provisoriamente en un estudio de yoga ubicado en las inmediaciones.

Trabajos de emergencia e investigación en curso

Equipos de bomberos y personal de emergencia trabajaron durante toda la noche para evitar que el fuego se propagara a edificios residenciales linderos. La estructura principal de la iglesia resultó severamente dañada, y las tareas de enfriamiento continuaban por la mañana.

La causa del incendio todavía no fue determinada, pero ya se inició una investigación formal para esclarecer lo ocurrido. El templo estaba cerrado al momento del siniestro.

Un edificio histórico reconvertido

La Vondelkerk fue construida en 1872 y funcionó como iglesia católica romana hasta 1977. Desde entonces, el edificio fue reutilizado para albergar pequeños negocios y eventos culturales, convirtiéndose en un punto de referencia del barrio ubicado junto al parque Vondelpark.

Seguinos en
#TEMAS:
Videos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro