Al menos 13 personas murieron y más de 40 resultaron heridas tras una fuerte explosión en una fábrica de fuegos artificiales en India, en un hecho que volvió a poner en foco las condiciones de seguridad en este tipo de industrias. El siniestro ocurrió en el estado de Tamil Nadu, una región con fuerte presencia de plantas pirotécnicas, y provocó una serie de detonaciones que complicaron las tareas de asistencia.
Explosión en una fábrica de fuegos artificiales en India: al menos 13 muertos y más de 40 heridos
El estallido ocurrió en una planta del sur del país y generó una cadena de explosiones. Las autoridades investigan las causas mientras continúan las tareas de rescate.
De acuerdo con reportes oficiales y medios locales, la magnitud del estallido generó importantes daños materiales en la estructura de la fábrica y en construcciones cercanas, mientras equipos de emergencia trabajaban para rescatar a posibles sobrevivientes entre los escombros.
Explosión en cadena
Según la información disponible, la explosión inicial desencadenó una reacción en cadena dentro del predio, donde se almacenaban materiales altamente inflamables. Este tipo de establecimientos suele manipular sustancias químicas sensibles, lo que incrementa el riesgo de accidentes de gran escala.
El estallido se produjo mientras trabajadores realizaban tareas en la planta, lo que explica la elevada cantidad de víctimas. En algunos casos, los operarios quedaron atrapados en las instalaciones al momento de la detonación.
Las explosiones sucesivas dificultaron el accionar de los equipos de rescate, que debieron esperar a que cesaran los focos activos para poder ingresar con mayor seguridad. Además, el fuego generado tras el impacto obligó a desplegar un importante operativo de bomberos y personal sanitario.
Las autoridades confirmaron que los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud de la región, algunos con lesiones de consideración. Sin embargo, hasta el momento no se precisó cuántos permanecen en estado crítico.
Este tipo de accidentes no es inusual en la región. En los últimos años, India ha registrado múltiples incidentes en fábricas de fuegos artificiales, muchas veces vinculados a fallas en las medidas de seguridad o al incumplimiento de normativas laborales.
Investigación en marcha
Tras el hecho, las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar las causas del siniestro. Entre las hipótesis que se analizan figuran errores en la manipulación de materiales, almacenamiento inadecuado o incumplimientos en los protocolos de seguridad.
En paralelo, se evalúa si la planta contaba con las habilitaciones correspondientes y si operaba dentro de los límites permitidos por la legislación vigente. En algunos casos similares registrados en el país, se detectaron irregularidades como exceso de trabajadores en áreas de riesgo o actividades fuera de los horarios autorizados.
El impacto del hecho generó repercusiones a nivel político y social. Autoridades nacionales y regionales expresaron condolencias a las familias de las víctimas y remarcaron la necesidad de reforzar los controles sobre este tipo de industrias.
Tamil Nadu es uno de los principales polos de producción de fuegos artificiales en India, lo que implica una alta concentración de talleres y fábricas dedicadas a esta actividad. Esta situación, sumada a condiciones laborales muchas veces precarias, ha sido señalada en reiteradas ocasiones como un factor de riesgo.