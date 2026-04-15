Una carretera de montaña en la región de Churah, en el distrito de Chamba, en India, quedó severamente dañada tras un impresionante desprendimiento de rocas que fue presenciado por numerosas personas. La escena, marcada por la caída de material desde la ladera, generó alarma entre quienes se encontraban en la zona.
Un violento desprendimiento de tierra y rocas dejó intransitable una carretera en India
Ocurrió en la región de Churah, y provocó una escena de extrema tensión frente a varios testigos. Aunque no se reportaron víctimas de gravedad, el derrumbe destruyó parte de la calzada y obligó a interrumpir por completo la circulación.
El derrumbe ocurrió en el estado de Himachal Pradesh, una zona del norte de India caracterizada por su geografía escarpada y por la frecuencia de este tipo de episodios, sobre todo durante períodos de lluvias intensas. En pocos segundos, una gran masa de rocas y escombros cayó sobre la calzada y dejó la vía completamente bloqueada.
Testigos del hecho registraron el momento en que una gigantesca roca se desplomó ladera abajo, acompañada por una densa nube de polvo que cubrió la carretera. La magnitud del desprendimiento obligó a detener por completo el tránsito en ese tramo, considerado clave para la circulación en la zona montañosa.
A pesar de la violencia del episodio, no se informaron víctimas graves. Sin embargo, los daños materiales fueron importantes, ya que parte de la ruta quedó destruida y cubierta por restos de piedra, tierra y escombros, lo que complicó cualquier intento inmediato de circulación.
La sub-división de Churah es señalada de manera recurrente como un sector vulnerable a deslizamientos y derrumbes, debido a las características del terreno y a las condiciones climáticas que suelen castigar a esa región. Por eso, el episodio reavivó la preocupación por el riesgo que enfrentan a diario quienes transitan por esos caminos.
Tras el derrumbe, las autoridades de obras públicas iniciaron tareas de despeje para remover el material acumulado y evaluar el estado de la carretera. Mientras avanzan los trabajos, el paso permanece interrumpido y bajo vigilancia, en una zona donde la montaña volvió a mostrar toda su fuerza.