Un viaje a Quito, la capital de Ecuador

En medio de Los Andes, en el medio del mundo

Ubicada literalmente en el paralelo cero o en la línea ecuatorial que divide al mundo en los hemisferios norte y sur (el hito que lo señala es un paseo imperdible en sí mismo), sería injusto destacar a Quito solamente por esto. Es una ciudad muy bella, con muchísimo para ver, recorrer y aprender.