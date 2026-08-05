Amplían el plazo de vigencia

Se renovó el swap entre Argentina y China: el nuevo acuerdo tendrá vigencia hasta 2031

El Banco Central de la República Argentina y el Banco Popular de China renovaron el acuerdo bilateral de swap de monedas por RMB 130 mil millones. El nuevo entendimiento extiende su vigencia de tres a cinco años y mantiene activa una porción equivalente a USD 5.000 millones destinada a fortalecer la estabilidad financiera y respaldar el comercio y las inversiones entre ambos países.