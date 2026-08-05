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Amplían el plazo de vigencia

Se renovó el swap entre Argentina y China: el nuevo acuerdo tendrá vigencia hasta 2031

El Banco Central de la República Argentina y el Banco Popular de China renovaron el acuerdo bilateral de swap de monedas por RMB 130 mil millones. El nuevo entendimiento extiende su vigencia de tres a cinco años y mantiene activa una porción equivalente a USD 5.000 millones destinada a fortalecer la estabilidad financiera y respaldar el comercio y las inversiones entre ambos países.

Argentina y China renovaron el swap de monedas por cinco añosArgentina y China renovaron el swap de monedas por cinco años
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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Banco Popular de China (PBoC) firmaron este miércoles la renovación del acuerdo bilateral de swap de monedas por un monto de RMB 130 mil millones, en una decisión que fortalece la cooperación financiera entre ambos países y amplía el horizonte de vigencia del mecanismo.

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La principal novedad del nuevo entendimiento es la extensión de su plazo. Mientras que los acuerdos anteriores tenían una duración de tres años, la renovación establece una vigencia de cinco años, lo que, según destacó el BCRA, aportará una mayor previsibilidad respecto de la continuidad de esta herramienta financiera.

El swap de monedas constituye un instrumento de cooperación entre bancos centrales que permite intercambiar divisas para fortalecer la liquidez, contribuir a la estabilidad financiera y facilitar las operaciones comerciales y de inversión entre los países participantes.

Un acuerdo con mayor horizonte

El nuevo convenio mantiene el monto total del acuerdo en RMB 130 mil millones y representa un paso adicional en la relación financiera que Argentina y China sostienen desde 2009, cuando ambas instituciones firmaron el primer swap bilateral.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a advertir sobre una maniobra que utiliza su nombreEl BCRA renovó el acuerdo financiero con China y amplió su plazo de vigencia

Desde el Banco Central señalaron que la ampliación del plazo de vigencia busca ofrecer mayor certidumbre sobre la continuidad del mecanismo, considerado una herramienta clave para la planificación financiera y el fortalecimiento de las relaciones económicas entre ambas naciones.

Se mantiene activa una porción equivalente a USD 5.000 millones

El acuerdo también ratifica la continuidad de la activación por RMB 35 mil millones, equivalente a aproximadamente USD 5.000 millones, que comenzó a implementarse a principios de 2023.

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De acuerdo con el comunicado oficial, esos fondos continúan disponibles para respaldar la estabilidad financiera de Argentina, al tiempo que brindan apoyo al comercio bilateral y a las inversiones entre ambos países.

La permanencia de este tramo activo constituye uno de los aspectos centrales de la renovación, ya que garantiza la disponibilidad de una herramienta utilizada para fortalecer las reservas y mejorar las condiciones del sistema financiero.

Diecisiete años de cooperación financiera

Con esta renovación, el Banco Central argentino y el Banco Popular de China consolidan una relación de cooperación que ya suma 17 años.

(260107) -- BUENOS AIRES, 7 enero, 2026 (Xinhua) -- Un hombre circula en una bicicleta frente a la sede del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, el 7 de enero de 2026. El BCRA anunció el miércoles que concertó con seis bancos internacionales CENTRAL BANK . (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (ah) (vf)El BCRA renovó el acuerdo financiero con China y amplió su plazo de vigencia

Desde la autoridad monetaria destacaron que la continuidad del swap refleja la estrecha vinculación institucional alcanzada entre ambos organismos desde la firma del primer acuerdo en 2009.

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La renovación del convenio reafirma el compromiso de ambas entidades de seguir impulsando mecanismos de cooperación financiera que contribuyan a fortalecer los vínculos económicos, facilitar el intercambio comercial y promover las inversiones entre Argentina y China.

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