El mercado argentino de motovehículos continúa mostrando un fuerte dinamismo. Durante julio se patentaron 71.217 motos 0 kilómetro, un 30,4% más que en el mismo mes del año pasado y un 3,4% por encima del nivel registrado en junio, de acuerdo con el informe difundido por la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).
La venta de motos 0 km creció más de 30% en julio y alcanzó su mejor nivel del año
El mercado de motovehículos mantuvo su tendencia positiva durante julio, con un crecimiento interanual del 30,4% y una suba mensual del 3,4%. En los primeros siete meses del año ya se patentaron más de 511.000 unidades.
Con estos números, el sector alcanzó 511.986 patentamientos en los primeros siete meses de 2026, lo que representa un crecimiento acumulado del 41,9% frente al mismo período del año anterior.
Más de 16.000 motos vendidas por encima de julio de 2025
La comparación interanual muestra la fortaleza del mercado. En julio de 2025 se habían patentado 54.600 unidades, por lo que este año se comercializaron 16.617 motos más.
También hubo una mejora respecto de junio, cuando se habían registrado 68.850 patentamientos, consolidando la recuperación del sector durante el segundo semestre.
Honda mantuvo el liderazgo entre las marcas
En el ranking de fabricantes, Honda volvió a ubicarse como la marca con mayor cantidad de patentamientos al registrar 15.209 unidades.
El segundo lugar quedó para Gilera, que desplazó a Keller al vender 8.590 motos, mientras que Motomel completó el podio con 8.186 unidades.
Detrás se ubicaron Keller y Corven, ambas con 7.341 patentamientos, mientras que Zanella volvió a quedar fuera de los cinco primeros puestos.
La Honda Wave recuperó el primer lugar
Entre los modelos también hubo modificaciones respecto del mes anterior.
La Honda Wave 110S recuperó el liderazgo con 8.300 unidades patentadas, seguida por la Keller KN 110-8, con 6.288, y la Gilera Smash, que finalizó tercera con 6.251 unidades.
El top cinco se completó con la Motomel B110, que mantuvo el cuarto puesto con 4.763 patentamientos, y la Corven Energy 110, que ocupó la quinta posición con 3.901 unidades.
Un mercado que mantiene el impulso
Los datos de ACARA muestran que el segmento de las motos continúa creciendo a un ritmo superior al del mercado de automóviles.
El incremento de la oferta, las alternativas de financiación y la demanda de vehículos de menor costo de mantenimiento siguen impulsando las ventas, en un contexto donde las motocicletas se consolidan como una de las principales opciones de movilidad en el país.