Mercado automotor

La venta de motos 0 km creció más de 30% en julio y alcanzó su mejor nivel del año

El mercado de motovehículos mantuvo su tendencia positiva durante julio, con un crecimiento interanual del 30,4% y una suba mensual del 3,4%. En los primeros siete meses del año ya se patentaron más de 511.000 unidades.