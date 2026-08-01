La Municipalidad de Santa Fe continúa ampliando la red de estacionamientos exclusivos para motocicletas, conocidos como "moteros", una infraestructura que busca dar respuesta a una problemática que desde hace años acompaña el crecimiento del parque de motovehículos en la capital provincial.
Dónde están los nuevos espacios exclusivos para motos en Santa Fe
Se instalaron nuevas dársenas delimitadas y señalizadas en distintos barrios de la ciudad, pero sobre todo en el micro y macro centro. La iniciativa forma parte del Plan de Movilidad y busca brindar mayor seguridad vial tanto a motociclistas como a peatones y automovilistas.
La iniciativa forma parte del Plan de Movilidad y apunta a ordenar el estacionamiento en la vía pública, mejorar la circulación y brindar mayor seguridad tanto a motociclistas como a peatones y automovilistas.
Los nuevos módulos ocupan el equivalente a una dársena del Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM), aproximadamente cinco metros lineales, y tienen capacidad para unas seis motos. En los puntos de mayor demanda, como la Terminal de Ómnibus y el Parque Federal, se instalaron estructuras dobles para incrementar la oferta de espacios.
Las intervenciones incluyen estructuras metálicas con sistemas de amarre para evitar robos, demarcación horizontal con pintura de alta resistencia y delineadores reflectivos que separan claramente el espacio destinado a motos del reservado para automóviles.
Uno de los criterios adoptados por el municipio es ubicarlos sobre los extremos de cada cuadra, próximos a las esquinas, y no en sectores intermedios. De esta manera se mejora la visibilidad para quienes circulan y se reducen los conflictos durante las maniobras de ingreso y egreso.
Dónde se instalaron
Durante este año se ejecutaron obras en distintos puntos de la ciudad.
Entre las zonas de mayor movimiento aparecen la Terminal de Ómnibus y el Parque Federal, donde se construyeron módulos dobles debido a la alta demanda.
También se instalaron nuevos espacios sobre avenida Freyre al 3074; J. P. López y Aristóbulo del Valle; Pasaje Leiva y avenida Galicia, frente a la dependencia policial; Avellaneda al 3211; Cassanello y Pasaje Grigolato; Marcial Candioti entre Castellanos y bulevar Gálvez.
En el macrocentro las intervenciones alcanzaron Salta y 1° de Mayo, en las inmediaciones del Palacio Municipal; Salta y Urquiza; Francia y Santiago del Estero, cerca del Mercado Norte; Rivadavia y Gorostiaga; Pedro Zenteno al 1735 y Pasaje Raúl Balbín y Crespo.
En tanto, en otros barrios se ejecutaron trabajos sobre Florencio Fernández al 5400, a pedido de la comunidad educativa del sector; Diagonal Caseros al 2078 y Diagonal Aguirre al 2737.
Un problema que lleva años
La necesidad de ordenar el estacionamiento de motos no es nueva en Santa Fe. El crecimiento constante del uso de este vehículo —favorecido por su menor costo operativo y su practicidad para desplazarse por la ciudad— generó durante años inconvenientes en el espacio público, con motocicletas estacionadas sobre veredas, rampas para personas con discapacidad, ochavas o mezcladas con automóviles en las dársenas del SEOM.
Ya en 2012 el Concejo Municipal modificó la ordenanza que regula las playas privadas de estacionamiento para obligarlas a destinar al menos el 10 % de su capacidad a motos y bicicletas, reconociendo la creciente participación de estos vehículos en la movilidad urbana.
Cinco años más tarde, dentro del entonces Plan de Movilidad, el municipio comenzó a renovar los estacionamientos exclusivos existentes mediante la incorporación de delineadores verticales y tachas reflectivas para mejorar su visibilidad nocturna y delimitar mejor las parcelas destinadas a motocicletas.
La actual ampliación de la red se complementa con la modernización del SEOM implementada este año, que incorporó un sistema inteligente de administración de las dársenas con el objetivo de obtener información sobre la ocupación del espacio público y optimizar la movilidad en las zonas de mayor congestión.
Cómo se define cada nuevo "motero"
Desde el área de Movilidad explicaron que la incorporación de nuevos estacionamientos puede surgir a partir de solicitudes presentadas por vecinos, comercios, escuelas u organismos públicos, o bien por relevamientos realizados por los equipos técnicos municipales.
En todos los casos se analiza el flujo vehicular, la demanda de estacionamiento y las condiciones de seguridad vial antes de definir la factibilidad de la intervención.
La intención es consolidar una red de estacionamientos específicos para motocicletas que permita liberar veredas, ordenar las dársenas destinadas a automóviles y ofrecer espacios seguros en los sectores de mayor concentración de actividades administrativas, comerciales y educativas.