La Municipalidad ordena el tránsito

Dónde están los nuevos espacios exclusivos para motos en Santa Fe

Se instalaron nuevas dársenas delimitadas y señalizadas en distintos barrios de la ciudad, pero sobre todo en el micro y macro centro. La iniciativa forma parte del Plan de Movilidad y busca brindar mayor seguridad vial tanto a motociclistas como a peatones y automovilistas.