El gobierno nacional hizo oficial el anuncio del Vaticano sobre la visita del Papa León XIV quien vendrá al país entre el 8 y el 11 de noviembre próximos para visitar tres ciudades: Buenos Aires, Córdoba y Luján, en el marco de su recorrido por la región que incluye a Uruguay y Perú.
Pablo Quirno sobre la visita del Papa:“La seguridad está garantizada”
El ministro de Relaciones Exteriores anticipó los próximos pasos luego de la confirmación oficial sobre el viaje de León XIV al país, entre el 8 y el 11 de noviembre. Dijo que el presidente Milei inició las gestiones y agradeció la coordinación institucional, que incluye a la Conferencia Episcopal Argentina.
Para ello, el vocero presidencial Adrian Ravier y el canciller Pablo Quirno convocaron a conferencia de prensa para brindar algunos detalles de la visita papal, de la que aún se desconoce la “letra chica”, es decir, el detalle de las actividades que va a desarrollar mientras permanezca en el país. Ese cronograma detallado será dado a conocer por la Santa Sede.
“Su visita es ocasión de festejo para la mayoría de los argentinos”, abrió el vocero al tiempo que agradeció al ministro de Relaciones Exteriores por “haber gestionado esta histórica visita”.
“Hoy es un día de enorme alegría”, dijo Quirno tras la confirmación emitida por la Santa Sede de la visita del Papa a suelo argentino, la primera luego de 39 años. En 1987 fue Juan Pablo II quien recorrió 10 ciudades del país.
“Esta visita es resultado de un trabajo diplomático serio, reservado y sostenido iniciado por el presidente Javier Milei quien cursó la invitación a su Santidad”, continuó.
En febrero fue el propio Quirno quien entregó personalmente la invitación en el Vaticano y transmitió “la intención del gobierno nacional de recibir al Papa”.
Coordinación y reserva
Desde entonces, aseguró, el gobierno viene trabajando en forma permanente junto a la Santa Sede, la Nunciatura Apostólica y la Comisión Episcopal Argentina para lograr que el viaje se concrete. En ese punto, destacó la “excelente coordinación institucional durante estos meses, también para mantener la reserva que había pedido la Santa Sede”.
Una vez confirmada la visita papal, se abre una nueva etapa de trabajo. Para ello, se irán coordinando tareas de protocolo, prensa, logística, transporte y seguridad, en el marco de la presencia del sumo pontífice en el país.
“El compromiso del gobierno nacional es garantizar todas las condiciones necesarias que merece un acontecimiento de esta magnitud”, aseguró Quirno mientras anticipó que la próxima semana se convocará desde la Secretaría General de la Presidencia a una mesa de coordinación con las áreas involucradas en esta visita.
Además, el gobierno emitirá un decreto para declarar de interés nacional la visita apostólica.
Acerca de por qué se eligieron estas ciudades para la travesía pastoral, el funcionario explicó que se eligió Luján por el significado que tiene para los argentinos y Córdoba, que es un lugar central del país y tiene una alta incidencia de católicos, además de la capital.
Sobre la posibilidad de un encuentro del Papa con el presidente Milei, el canciller explicó que se trata de una “visita oficial”, es el mandatario quien invita y termina organizando esta misión con las autoridades eclesiásticas, por lo que se descuenta que habrá reunión entre ambos.
En este punto, Quirno sostuvo que “tenemos valores compartidos” con la autoridad eclesiástica como “la defensa del derecho a la vida, la defensa pública de los valores de occidente fundados en la civilización judeo-cristiana, y la reducción de la pobreza a la mitad en dos años y medio”. Todos estos son también “temas centrales de la Iglesia Católica”.
Responsabilidades
En cuanto a un aspecto central de esta visita, como es la seguridad papal, Quirno explicó que el operativo ya se está coordinando desde el Ministerio de Seguridad: “La responsabilidad es de las autoridades nacionales en las cuales se hará un comando unificado con asistencia de fuerzas de seguridad de las distintas jurisdicciones que el Papa visite.
En esta instancia deberán participar las provincias de Córdoba y Buenos Aires.
Ya hubo una avanzada del Vaticano “para empezar a coordinar esos temas. En la medida en que se confirmen las agendas ese proceso se va a ir ajustando con más detalles”, agregó.
“La seguridad está absolutamente garantizada. La Argentina ha realizado visitas de esta naturaleza, tenemos la experiencia para hacerlo”, cerró.
Consultado sobre la tensa relación entre el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires, que naturalmente tendrá que participar de las actividades de coordinación dado que Luján es uno de los destinos que visitará León XIV, el canciller sostuvo: “El Papa viene a la Argentina, esta no es una visita política y vamos a tener colaboración de las diferentes autoridades para que esta sea la mejor visita de un Papa en su historia”.