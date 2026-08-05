“Un día histórico de alegría”

Pablo Quirno sobre la visita del Papa:“La seguridad está garantizada”

El ministro de Relaciones Exteriores anticipó los próximos pasos luego de la confirmación oficial sobre el viaje de León XIV al país, entre el 8 y el 11 de noviembre. Dijo que el presidente Milei inició las gestiones y agradeció la coordinación institucional, que incluye a la Conferencia Episcopal Argentina.