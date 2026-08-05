La provincia de Córdoba se prepara para recibir uno de los acontecimientos más trascendentes de los últimos años.
"Es un inmenso honor": Córdoba expresó su satisfacción tras la confirmación de la visita del papa León XIV
La Santa Sede confirmó que el pontífice viajará al país entre el 8 y el 11 de noviembre. Córdoba será una de las ciudades que integrarán el recorrido, junto con Luján y Buenos Aires. El gobernador Martín Llaryora destacó el valor histórico de la visita y anunció que la Provincia trabajará en la organización del operativo.
El Gobierno cordobés confirmó este miércoles que la Santa Sede oficializó la visita apostólica del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, con un itinerario que incluirá las ciudades de Córdoba, Luján y Buenos Aires.
La noticia fue celebrada tanto por las autoridades provinciales como por el gobernador Martín Llaryora, quien calificó el anuncio como "un inmenso honor" para los cordobeses y aseguró que ya comenzaron los preparativos para recibir al líder de la Iglesia Católica.
Córdoba se prepara para una visita histórica
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el Gobierno de Córdoba expresó su "profunda satisfacción" por la confirmación oficial realizada por la Santa Sede y destacó la importancia institucional, espiritual y social que tendrá la llegada del Pontífice.
Desde la administración provincial señalaron que se pondrá en marcha un trabajo coordinado junto al Gobierno nacional, la Iglesia Católica, las autoridades municipales y los distintos organismos involucrados para garantizar que la visita se desarrolle con normalidad.
Entre las tareas previstas figuran la planificación de los operativos de seguridad, la logística necesaria para el desplazamiento del Papa y la adecuación de la infraestructura que demandará un acontecimiento de estas características.
El Ejecutivo cordobés sostuvo además que la presencia de León XIV representará una oportunidad para proyectar la imagen de Córdoba hacia el mundo, mostrando una provincia "abierta, hospitalaria y solidaria", además de reafirmar valores como el diálogo, la paz y el encuentro que el Pontífice impulsa desde el inicio de su ministerio.
En ese marco, también convocó a los ciudadanos a vivir la visita con respeto y espíritu de convivencia, invitando tanto a los cordobeses como a personas de otras provincias a participar de las actividades previstas cuando se conozca el cronograma oficial.
El Gobierno provincial remarcó que el acontecimiento trasciende el ámbito religioso y lo definió como una oportunidad para fortalecer los vínculos de fraternidad entre los argentinos y promover el compromiso con el bien común.
El mensaje de Llaryora y la expectativa por la agenda papal
El gobernador Martín Llaryora también se expresó a través de sus redes sociales luego de conocerse la confirmación oficial de la visita.
El mandatario sostuvo que recibir al Papa León XIV constituye "un inmenso honor y un profundo orgullo" para Córdoba y afirmó que la noticia llena de alegría a la provincia.
En su mensaje, destacó que la llegada del Santo Padre permitirá reafirmar valores como el diálogo, la solidaridad, la paz y el encuentro, al tiempo que anunció que la Provincia trabajará junto con la Iglesia y los distintos organismos involucrados para que tanto los cordobeses como quienes lleguen desde otras provincias puedan vivir una jornada "histórica e inolvidable".
Llaryora también puso el foco en el significado que tendrá la presencia del máximo referente de la Iglesia Católica para Córdoba, una provincia que describió como marcada por una fuerte tradición educativa, cultural y de fe.
Además, señaló que la visita será una oportunidad para fortalecer la convivencia democrática, el respeto entre los argentinos y la construcción de consensos en torno a valores compartidos.
Aunque la Santa Sede confirmó las ciudades que integrarán el recorrido del viaje apostólico, todavía no se difundió el cronograma detallado de actividades ni los lugares específicos donde el Papa encabezará celebraciones o encuentros durante su permanencia en el país.