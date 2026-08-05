Acontecimiento trascendente

"Es un inmenso honor": Córdoba expresó su satisfacción tras la confirmación de la visita del papa León XIV

La Santa Sede confirmó que el pontífice viajará al país entre el 8 y el 11 de noviembre. Córdoba será una de las ciudades que integrarán el recorrido, junto con Luján y Buenos Aires. El gobernador Martín Llaryora destacó el valor histórico de la visita y anunció que la Provincia trabajará en la organización del operativo.