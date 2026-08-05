El Vaticano confirmó este miércoles que el papa León XIV realizará su primer viaje apostólico a América del Sur entre el 6 y el 17 de noviembre, una gira que comprenderá Uruguay, Argentina y Perú. En territorio argentino, el Pontífice permanecerá del 8 al 11 de noviembre, con visitas previstas a Buenos Aires, Córdoba y Luján.
El papa León XIV visitará la Argentina: cuándo llegará y qué ciudades recorrerá
La Santa Sede oficializó el primer viaje apostólico de León XIV a Sudamérica. El pontífice recorrerá Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. En el país visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján.
La confirmación fue realizada por el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, quien precisó que el viaje responde a las invitaciones formuladas por los jefes de Estado y las autoridades eclesiásticas de los tres países.
Según el itinerario oficial, León XIV iniciará su recorrido en Uruguay, donde visitará Montevideo, Paysandú y Florida entre el 6 y el 8 de noviembre. Luego llegará a la Argentina para desarrollar actividades en Buenos Aires, Córdoba y el Santuario de Luján, uno de los principales centros de peregrinación del país. Finalmente, entre el 11 y el 17 de noviembre, continuará su misión pastoral en Perú, con escalas en Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.
Desde la Santa Sede adelantaron que el programa completo del viaje, con el detalle de las celebraciones, encuentros y actividades que encabezará el Papa, será dado a conocer en las próximas semanas. La visita marcará uno de los acontecimientos religiosos más importantes del año para la Iglesia católica en la región.