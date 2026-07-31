Comienza la fase operativa decisiva

Milei recibe las cartas credenciales del nuevo nuncio apostólico y se aceleran los preparativos para la visita del Papa León XIV

Michael Wallace Banach, inicia su misión en el país, en un contexto de expectativa por la posible visita papal en noviembre. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores destacaron que el acto reafirma los lazos históricos y la sintonía bilateral entre la República Argentina y el Vaticano.