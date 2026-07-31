El presidente Javier Milei recibirá este viernes a las 15 en la Casa Rosada al nuevo nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, quien presentará formalmente sus cartas credenciales ante el Estado argentino. La ceremonia, que contará con la presencia del canciller Pablo Quirno, constituye el paso institucional definitivo para la acreditación diplomática del enviado vaticano y marca el inicio de una etapa clave en la coordinación bilateral de cara a la posible visita del papa León XIV al país durante la segunda semana de noviembre.
Milei recibe las cartas credenciales del nuevo nuncio apostólico y se aceleran los preparativos para la visita del Papa León XIV
Michael Wallace Banach, inicia su misión en el país, en un contexto de expectativa por la posible visita papal en noviembre. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores destacaron que el acto reafirma los lazos históricos y la sintonía bilateral entre la República Argentina y el Vaticano.
Acreditación diplomática y nuevo canal institucional
Con la audiencia programada en la sede de Gobierno, concluye formalmente el proceso de acreditación de Banach como máximo representante de la Santa Sede en el país. El trámite formal sucede al paso previo concretado la semana pasada, cuando el arzobispo estadounidense entregó las copias de estilo de sus cartas credenciales al canciller Quirno en el Palacio San Martín.
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto destacaron que el acto reafirma los lazos históricos y la sintonía bilateral entre la República Argentina y el Vaticano, consolidando una agenda de trabajo conjunta basada en el diálogo institucional y el fortalecimiento de valores compartidos.
Logística y comisiones de trabajo ante la eventual llegada de León XIV
La oficialización diplomática de Banach acelera las gestiones que la Santa Sede y el Poder Ejecutivo vienen sosteniendo de manera coordinada. En el seno de la Iglesia católica argentina ya funcionan tres comisiones de trabajo dedicadas al abordaje pastoral, la logística organizativa y los esquemas de protocolo y seguridad que demanda un acontecimiento de tal magnitud.
Si bien el Vaticano aún no emitió la confirmación oficial con el cronograma definitivo, las proyecciones institucionales apuntan a la segunda semana de noviembre. De concretarse, se trataría del primer viaje del papa León XIV a la Argentina desde el inicio de su pontificado, dentro de una gira sudamericana que incluiría también paradas en Uruguay y Perú.
Bienvenida eclesial en la Catedral Metropolitana
En el plano estrictamente religioso, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) ultime los detalles para la recepción oficial de Banach ante la feligresía local. Las autoridades eclesiásticas prevén una misa concelebrada por los obispos en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires durante los próximos días, evento que marcará formalmente el comienzo de sus tareas pastorales y de articulación comunitaria en el país.
El representante del Santo Padre arribó a Buenos Aires el pasado 22 de julio procedente de Estados Unidos, tras finalizar su misión oficial en Hungría. A su llegada al aeropuerto internacional de Ezeiza fue recibido por el secretario de Culto, Agustín Caulo, y por las máximas autoridades del Episcopado argentino, encabezadas por su presidente, monseñor Marcelo Colombo.
Perfil y trayectoria de Michael Wallace Banach
Nacido el 19 de noviembre de 1962 en Worcester, Massachusetts (Estados Unidos), monseñor Michael Wallace Banach fue ordenado sacerdote en 1988 y cuenta con un doctorado en Derecho Canónico. Ingresó al servicio diplomático de la Santa Sede en 1994, desempeñando funciones en las nunciaturas de Bolivia y Nigeria, además de integrar la Secretaría de Estado vaticana.
En 2013 fue promovido al orden episcopal como nuncio apostólico, representando a la Santa Sede en naciones africanas como Senegal, Cabo Verde, Guinea-Bisáu y Mauritania. Posteriormente asumió la representación pontificia en Hungría, rol en el que tuvo a su cargo la coordinación logística e institucional de la visita pastoral realizada por el papa Francisco a ese país europeo en 2023.
La entrega de cartas credenciales formaliza la diplomacia entre la Casa Rosada y la Santa Sede en un momento bisagra. A partir de esta tarde, la diplomacia vaticana y el Gobierno argentino ingresan en la fase operativa decisiva para definir el itinerario que podría traer a León XIV a suelo patrio antes de fin de año.