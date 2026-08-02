El papa León XIV volvió a referirse a la situación que atraviesan miles de migrantes que intentaron ingresar a España desde Marruecos a través de la frontera de Ceuta y pidió que se encuentren caminos de paz, estabilidad y justicia.
El papa León XIV pidió soluciones de paz ante la crisis migratoria en Ceuta
Tras el Ángelus en el Vaticano, el Pontífice manifestó su inquietud por la situación en la frontera entre España y Marruecos y pidió respuestas con justicia y estabilidad.
Luego del rezo del Ángelus de este domingo, pronunciado desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico del Vaticano, el Pontífice dirigió un mensaje en español a los fieles reunidos en la plaza de San Pedro y a quienes seguían la celebración por los medios de comunicación.
“ Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de Nuestra Señora de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia”, expresó León XIV.
La tensión en la frontera entre España y Marruecos
La situación en Ceuta continúa siendo uno de los principales focos de atención internacional luego del intento masivo de ingreso registrado durante los días 30 y 31 de julio, cuando miles de migrantes procedentes de Marruecos buscaron llegar al territorio español.
Muchos de ellos intentaron cruzar a nado hacia el enclave español, en un episodio que generó una fuerte respuesta de las fuerzas de seguridad y dejó un saldo de víctimas fatales aún en evaluación por las autoridades.
Las cifras difundidas por distintos organismos varían. Algunas fuentes señalan que decenas de miles de personas habrían regresado a Marruecos y que el número de fallecidos podría superar los 80, aunque el Ministerio del Interior español mantiene registros oficiales diferentes y continúa con la actualización de los datos.
El llamado del Papa por la paz en los conflictos del mundo
Además de referirse a la situación migratoria, León XIV volvió a poner el foco en las guerras y crisis humanitarias que continúan activas en distintos puntos del planeta.
“Continuemos rezando por la paz, para que en el mundo cesen las guerras y se encuentren soluciones diplomáticas a los conflictos”, pidió el Papa, quien recordó especialmente a las víctimas más vulnerables de las hostilidades.
En ese sentido, mencionó a niños, ancianos y enfermos, y pidió acompañar con oración y ayuda a quienes atraviesan situaciones de sufrimiento.
El Pontífice también hizo referencia a conflictos como la guerra en Ucrania, donde nuevos ataques dejaron víctimas en los últimos días, y reiteró su llamado a no olvidar a las poblaciones afectadas por la violencia.
León XIV prepara un encuentro con jóvenes franciscanos en Asís
Durante su mensaje dominical, el Papa también dirigió su mirada hacia Asís, donde participará el próximo jueves 6 de agosto del encuentro “Go! Franciscan Youth Meeting 2026”, junto a jóvenes y representantes de las órdenes religiosas franciscanas.
León XIV recordó además la solemnidad del Perdón de Asís, una tradición vinculada a san Francisco y a la indulgencia plenaria que los fieles pueden recibir hasta el 3 de agosto en iglesias parroquiales y franciscanas de todo el mundo.
El llamado del Papa volvió a estar centrado en dos ejes que marcaron sus últimos mensajes: la defensa de quienes sufren y la búsqueda de caminos diplomáticos frente a los conflictos que atraviesa la comunidad internacional.