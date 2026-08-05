Luego de que el Vaticano confirmara que el papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, el Gobierno nacional emitió un comunicado en el que celebró la decisión del Pontífice y destacó la importancia que tendrá su llegada para el país.
El Gobierno destacó la visita del papa León XIV y confirmó que comenzó la organización del viaje
Tras el anuncio de la Santa Sede, la Oficina del Presidente difundió un comunicado en el que destacó la trascendencia de la llegada del Pontífice y aseguró que el Estado nacional coordina los preparativos con el Vaticano y la Iglesia argentina.
A través de un mensaje difundido por la Oficina del Presidente, la administración de Javier Milei calificó la visita como "un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional para nuestro país y para todos los argentinos".
La invitación fue realizada por Javier Milei
En el comunicado oficial, el Gobierno recordó que la visita responde a la invitación formulada por el presidente Javier Milei al Santo Padre.
Según precisó la Casa Rosada, la invitación fue entregada personalmente al Vaticano por el canciller Pablo Quirno durante la misión oficial desarrollada en febrero de este año.
Además, el Ejecutivo afirmó que brindó a la Santa Sede todas las garantías necesarias en materia de seguridad y logística para hacer posible el viaje apostólico.
Trabajo conjunto con el Vaticano
El Gobierno informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto ya trabaja de manera coordinada con la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina para definir los aspectos organizativos de la visita.
En ese marco, aseguró que el objetivo es garantizar el normal desarrollo de las actividades que encabezará el Pontífice durante su estadía en el país.
Un mensaje de bienvenida
El comunicado concluye con un mensaje institucional en el que el Gobierno expresa que "la República Argentina está lista para darle la más cordial bienvenida al Santo Padre" y manifiesta el deseo de que la visita "constituya un momento de alegría y esperanza para todos los argentinos".
La gira de León XIV por Sudamérica se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre e incluirá escalas en Uruguay, Argentina y Perú. En territorio argentino, el Papa visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján.