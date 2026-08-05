Comunicado oficial

El Gobierno destacó la visita del papa León XIV y confirmó que comenzó la organización del viaje

Tras el anuncio de la Santa Sede, la Oficina del Presidente difundió un comunicado en el que destacó la trascendencia de la llegada del Pontífice y aseguró que el Estado nacional coordina los preparativos con el Vaticano y la Iglesia argentina.