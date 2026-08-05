Llega León XIV en noviembre

El recuerdo de la llegada de Juan Pablo II a Rosario, a través de las páginas de El Litoral

La llegada del actual Sumo Pontífice, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, pondrá fin a décadas sin la presencia de un pontífice en el país. Hasta ahora, el único papa que visitó la Argentina fue Juan Pablo II, quien lo hizo en 1982 y 1987.