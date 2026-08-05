La anunciada visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre como parte de una gira que también incluirá Uruguay y Perú, marcará un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia Católica en el país. Hasta el momento, solo un pontífice visitó territorio argentino: Juan Pablo II, quien estuvo en dos oportunidades, en contextos políticos y sociales muy diferentes.
El recuerdo de la llegada de Juan Pablo II a Rosario, a través de las páginas de El Litoral
La llegada del actual Sumo Pontífice, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, pondrá fin a décadas sin la presencia de un pontífice en el país. Hasta ahora, el único papa que visitó la Argentina fue Juan Pablo II, quien lo hizo en 1982 y 1987.
La primera visita ocurrió en junio de 1982, en plena dictadura cívico-militar y mientras la Guerra de Malvinas transitaba sus últimos días. Elegido papa en octubre de 1978, Juan Pablo II llegó a Buenos Aires el 11 de junio con el objetivo de transmitir un mensaje de paz en medio del conflicto entre la Argentina y el Reino Unido.
El pontífice fue recibido por la Junta Militar encabezada por el presidente de facto Leopoldo Fortunato Galtieri, quien lo saludó al pie del avión. La estadía fue breve: apenas 31 horas, organizadas de manera extraordinaria debido a la situación internacional.
La visita pastoral de 1987
Cinco años más tarde, Juan Pablo II regresó al país en un escenario completamente distinto. La democracia ya había sido restablecida y el presidente era Raúl Alfonsín. A diferencia del viaje relámpago de 1982, esta segunda visita tuvo un carácter pastoral y se extendió durante seis días.
Procedente de Chile, el papa llegó al Aeroparque Jorge Newbery, donde expresó su alegría por regresar a la Argentina. Explicó que volvía para cumplir su misión evangelizadora y fortalecer la fe de los católicos.
Durante esa gira recorrió diez ciudades: Buenos Aires, Bahía Blanca, Viedma, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Salta, Corrientes, Paraná y Rosario. En varios casos visitó hasta tres ciudades en una misma jornada, en una agenda intensa que reunió a millones de fieles.
Uno de los momentos más recordados fue el encuentro con los jóvenes sobre la avenida 9 de Julio, entre Santa Fe y el Obelisco, donde miles de personas entonaron el ya célebre canto: "Juan Pablo II, te quiere todo el mundo".
En el transcurso de esa visita pronunció 26 mensajes pastorales ante cerca de cuatro millones de personas. Sus intervenciones estuvieron centradas en la paz, la reconciliación, la justicia, la familia, la dignidad humana y la evangelización.
En la Cuna de la Bandera
El 11 de abril del 87, El Litoral siguió de cerca los pasos del Sumo Pontífice en el sur santafesino. Una amplia cobertura que le valió la tapa del diario con sendos artículos, fotos y comentarios.
En la oportunidad Juan Pablo II "hizo un llamado a la reconciliación entre los argentinos mediante una solución 'digna y justa' de los problemas que apremian al país pero 'sin necesidad de seguir una fórmula política unívoca'", arrancaba uno de los textos.
Más adelante, la crónica resaltaba: "Asimismo, reiteró la oposición de la Iglesia al divorcio y reivindicó la tesis cristiana de que 'los cónyuges... vivan plenamente su matrimonio" y se pronunció contra la violencia recalcando que en el mundo "se va reforzando más y más el ansia universal de paz'.
Sobre el final de la nota, se pueden destacar los siguientes párrafos:
La homilía papal, abundante en citas bíblicas, estuvo destinada esencialmente a resaltar la labor que deben cumplir los laicos para el desarrollo de la Iglesia en el país y el mundo indicándoles que "vuestra tarea es la renovación de la realidad humana" ... "procurando también que todas las realidades de la tierra se configuren de acuerdo con el valor propio que Dios les ha dado".
Finalmente les recordó a los laicos que "no sois llamados para vivir en la segregación, en el aislamiento" ya que "sois padres y madres de familia" que deben actuar públicamente ya que "no se enciende una lámpara para esconderla, sino que se la pone en el candelero para que ilumine".
Por ello, añadió, "para iluminar a todos los hombres, habéis de ser testigos de la verdad y para ello adquirir una honda formación religiosa, que os lleve a conocer cada vez mejor la doctrina de Cristo transmitida por la Iglesia".