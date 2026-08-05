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En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 5 de agosto, en Argentina

El dólar cerró con estabilidad en la mayoría de los bancos, mientras que el blue bajó 0,64% y el MEP retrocedió 1,27% durante la jornada.

En Banco Nación, la cotización no tuvo cambios y quedó en $1.515 para la venta.En Banco Nación, la cotización no tuvo cambios y quedó en $1.515 para la venta.
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El dólar cerró con leves movimientos este miércoles. El blue retrocedió 0,64% y terminó en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, mientras que el MEP bajó 1,27% y finalizó en $1.521,11 y $1.521,73, respectivamente.

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En Banco Nación, la divisa estadounidense se mantuvo sin cambios y cerró en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta.

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Cotización del dólar en bancos

Dólar Banco Santa Fe: $1.475 para la compra / $1.515 para la venta

Dólar Banco Provincia: $1.460 para la compra / $1.510 para la venta

Dólar Banco Nación: $1.470 para la compra / $1.520 para la venta

Dólar Banco Bica: $1.470 para la compra / $1.530 para la venta

09:00 / Mié. 05.08.2026

Así cerró el dólar el martes

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