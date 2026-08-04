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En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 4 de agosto, en Argentina

El dólar cerró con movimientos dispares en los distintos mercados. El blue retrocedió, mientras el oficial y el MEP mostraron leves variaciones.

El blue bajó a $1.555, mientras el MEP subió a $1.520,29.El blue bajó a $1.555, mientras el MEP subió a $1.520,29.
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El dólar cerró la jornada con movimientos mixtos en los distintos mercados. En el Banco Nación, la divisa terminó a $1.515 para la venta, mientras que el dólar MEP registró una suba del 0,13% y finalizó en $1.520,29.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 3 de agosto

Por su parte, el dólar blue retrocedió 0,32% y cerró en $1.555 para la venta, con una baja de $5 tanto en el valor de compra como en el de venta.

09:00 / Mar. 04.08.2026

Así cerró el dólar el lunes

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