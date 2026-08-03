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Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 3 de agosto

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas y estabilidad, el blue bajó y el MEP avanzó durante la jornada de este lunes, con diferencias entre las cotizaciones relevadas.

Banco Nación y Banco Provincia registraron subas de 0,33% este lunes.Banco Nación y Banco Provincia registraron subas de 0,33% este lunes.
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El dólar cerró con subas y estabilidad en las entidades relevadas, mientras que los segmentos alternativos tuvieron recorridos opuestos. El blue terminó en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta, con una baja de 0,32%, y el MEP avanzó 0,13%.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, con una suba de 0,33% y spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires registró los mismos valores, variación y diferencia entre ambas puntas.

Banco Bica terminó en $1.461 para la compra y $1.520 para la venta, sin cambios y con spread de $59. En ICBC, la cotización quedó estable en $1.450 y $1.510, con una brecha de $60.

El dólar MEP cerró en $1.514,13 comprador y $1.514,74 vendedor, con un spread de $0,61.El MEP avanzó 0,13% y terminó en $1.520,29, con spread de $0,62.

Dólar MEP

El dólar MEP subió 0,13% y cerró en $1.519,67 para la compra y $1.520,29 para la venta. El spread fue de $0,62, con avances de $2,01 y $1,92 en cada punta frente al registro anterior.

Se habilitó al dólar estadounidense como moneda para la captación de depósitos en cuentas sueldo.El dólar blue bajó 0,32% y cerró en $1.555 para la venta.

Dólar blue

El dólar blue bajó 0,32% y terminó en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con una caída de $5 tanto en la compra como en la venta.

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