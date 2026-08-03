El dólar cerró con subas y estabilidad en las entidades relevadas, mientras que los segmentos alternativos tuvieron recorridos opuestos. El blue terminó en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta, con una baja de 0,32%, y el MEP avanzó 0,13%.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 3 de agosto
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas y estabilidad, el blue bajó y el MEP avanzó durante la jornada de este lunes, con diferencias entre las cotizaciones relevadas.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, con una suba de 0,33% y spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires registró los mismos valores, variación y diferencia entre ambas puntas.
Banco Bica terminó en $1.461 para la compra y $1.520 para la venta, sin cambios y con spread de $59. En ICBC, la cotización quedó estable en $1.450 y $1.510, con una brecha de $60.
Dólar MEP
El dólar MEP subió 0,13% y cerró en $1.519,67 para la compra y $1.520,29 para la venta. El spread fue de $0,62, con avances de $2,01 y $1,92 en cada punta frente al registro anterior.
Dólar blue
El dólar blue bajó 0,32% y terminó en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con una caída de $5 tanto en la compra como en la venta.