El dólar cerró con mayoría de pizarras bancarias estables y una baja en ICBC. El blue terminó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, con una caída de 0,32%, mientras que el MEP finalizó en $1.517,16 y $1.517,60, con un avance de 0,63%.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 31 de julio
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos predominó la estabilidad, con una baja en ICBC; el blue bajó y el MEP subió durante la jornada de este viernes.
Así cerró el dólar
En Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires, la divisa cerró en $1.460 para la compra y $1.510 para la venta, sin cambios y con spread de $50. ICBC bajó 0,66% y terminó en $1.440 y $1.500, con una diferencia de $60 entre ambas puntas.
Banco Bica quedó en $1.461 para la compra y $1.520 para la venta, sin variación y con spread de $59. Banco Santa Fe mantuvo la última referencia disponible en $1.375 y $1.430, mientras que Banco Entre Ríos siguió en $1.410 y $1.460.
Dólar MEP
El dólar MEP subió 0,63% y cerró en $1.517,16 para la compra y $1.517,60 para la venta. El spread fue de $0,44, con avances de $9,62 y $9,44 en cada punta frente al registro anterior.
Dólar blue
El dólar blue bajó 0,32% y terminó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con una caída de $5 tanto en la compra como en la venta frente a la referencia previa.