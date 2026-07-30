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Así cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 30 de julio

El mercado cambiario cerró con bajas en las referencias bancarias disponibles: el blue cayó 0,32% y el MEP retrocedió 2,07% durante la jornada de este jueves.

El blue y el MEP avanzaron al cierre de la jornada con movimientos moderados.El blue y el MEP avanzaron al cierre de la jornada con movimientos moderados.
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El dólar cerró con bajas en todas las pizarras bancarias disponibles y también retrocedió en los segmentos paralelos. El blue terminó en $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, con una caída de 0,32%, mientras que el MEP finalizó en $1.513,91 y $1.514,62, con una baja de 2,07%.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.460 para la compra y $1.510 para la venta, con una baja de 0,33% y spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires terminó con los mismos valores, aunque registró un retroceso de 0,66% y un spread de $50.

En Banco Hipotecario, la cotización finalizó en $1.475 para la compra y $1.510 para la venta, con una baja de 0,33% y spread de $35. En ICBC, cerró en $1.450 y $1.510, con una caída de 0,66% y spread de $60.

En Banco Bica, el dólar quedó en $1.461 para la compra y $1.520 para la venta, con un retroceso de 0,65% y spread de $59. No hubo referencias para Banco Santa Fe, Banco Entre Ríos, Macro, Santander, Galicia, Credicoop y BBVA Banco Francés.

DólarEl dólar MEP cayó 2,07% y terminó en $1.514,62 para la venta.

Dólar MEP

El dólar MEP cerró con una baja de 2,07%: $1.513,91 para la compra y $1.514,62 para la venta. El spread fue de $0,71. La compra aumentó $5,18, mientras que la venta cayó $32 respecto del registro anterior.

Se habilitó al dólar estadounidense como moneda para la captación de depósitos en cuentas sueldo.El dólar blue bajó 0,32% y cerró en $1.565, con un spread de $20.

Dólar blue

El dólar blue bajó 0,32% y terminó en $1.545 para la compra y $1.565 para la venta. El spread quedó en $20, con una caída de $5 en ambas puntas respecto de la referencia previa.

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