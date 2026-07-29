#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Cotizaciones

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 29 de julio

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo una baja y estabilidad, el blue no registró cambios y el MEP cayó durante la jornada de este miércoles.

Banco Nación bajó 0,33%, mientras que el resto de las pizarras no cambió. Banco Nación bajó 0,33%, mientras que el resto de las pizarras no cambió.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El dólar cerró con estabilidad en la mayoría de las pizarras bancarias disponibles y una baja en Banco Nación. El blue terminó en $1.550 para la compra y $1.570 para la venta, sin cambios, mientras que el MEP finalizó en $1.526,85 y $1.527,47, con una caída de 1,24%.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, con una baja de 0,33% y spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires terminó en $1.470 y $1.520, sin cambios y con spread de $50.

En Banco Hipotecario, la cotización finalizó en $1.480 para la compra y $1.515 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $35. En ICBC, cerró en $1.460 y $1.520, también sin movimientos y con spread de $60.

En Banco Bica, el dólar quedó en $1.470 para la compra y $1.530 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $60.

El dólar MEP cerró en $1.514,13 comprador y $1.514,74 vendedor, con un spread de $0,61.El dólar MEP cayó 1,24% y terminó en $1.527,47 para la venta.

Dólar MEP

El dólar MEP cerró con una baja de 1,24%: $1.526,85 para la compra y $1.527,47 para la venta. El spread fue de $0,62. La compra subió $18,12, pero la venta cayó $19,15 frente al registro anterior.

Dólar.El dólar blue cerró estable en $1.570 para la venta, con un spread de $20

Dólar blue

El dólar blue terminó sin cambios porcentuales en $1.550 para la compra y $1.570 para la venta. El spread quedó en $20, con ambas puntas estables respecto de la referencia previa.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Banco Nación
Banco Central

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro