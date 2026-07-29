El dólar cerró con estabilidad en la mayoría de las pizarras bancarias disponibles y una baja en Banco Nación. El blue terminó en $1.550 para la compra y $1.570 para la venta, sin cambios, mientras que el MEP finalizó en $1.526,85 y $1.527,47, con una caída de 1,24%.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 29 de julio
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo una baja y estabilidad, el blue no registró cambios y el MEP cayó durante la jornada de este miércoles.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, con una baja de 0,33% y spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires terminó en $1.470 y $1.520, sin cambios y con spread de $50.
En Banco Hipotecario, la cotización finalizó en $1.480 para la compra y $1.515 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $35. En ICBC, cerró en $1.460 y $1.520, también sin movimientos y con spread de $60.
En Banco Bica, el dólar quedó en $1.470 para la compra y $1.530 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $60.
Dólar MEP
El dólar MEP cerró con una baja de 1,24%: $1.526,85 para la compra y $1.527,47 para la venta. El spread fue de $0,62. La compra subió $18,12, pero la venta cayó $19,15 frente al registro anterior.
Dólar blue
El dólar blue terminó sin cambios porcentuales en $1.550 para la compra y $1.570 para la venta. El spread quedó en $20, con ambas puntas estables respecto de la referencia previa.