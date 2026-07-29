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En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 29 de julio, en Argentina

El dólar cerró estable en los bancos, mientras el MEP subió 0,17% y el blue avanzó 0,64% hasta $1.570 para la venta.

El dólar cerró estable en los bancos y con leves subas en los mercados paralelos.El dólar cerró estable en los bancos y con leves subas en los mercados paralelos.
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El dólar cerró con estabilidad en las pizarras bancarias y leves subas en los mercados paralelos. En Banco Nación, la divisa terminó en $1.470 para la compra y $1.520 para la venta, sin cambios respecto al registro anterior.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 28 de julio

El dólar MEP avanzó 0,17% y finalizó en $1.535,36 vendedor, mientras que el dólar blue subió 0,64% y cerró en $1.550 para la compra y $1.570 para la venta.

09:00 / Mié. 29.07.2026

Así cerró el dólar el martes

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