El dólar cerró con estabilidad en las pizarras bancarias y leves subas en los mercados paralelos. En Banco Nación, la divisa terminó en $1.470 para la compra y $1.520 para la venta, sin cambios respecto al registro anterior.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 29 de julio, en Argentina
El dólar cerró estable en los bancos, mientras el MEP subió 0,17% y el blue avanzó 0,64% hasta $1.570 para la venta.
El dólar cerró estable en los bancos y con leves subas en los mercados paralelos.
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El dólar MEP avanzó 0,17% y finalizó en $1.535,36 vendedor, mientras que el dólar blue subió 0,64% y cerró en $1.550 para la compra y $1.570 para la venta.
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