Jornada sin intervención

Tras el pedido de Georgieva, el Banco Central rompió la racha y no compró dólares

El Banco Central interrumpió una serie iniciada el 5 de enero que sumó US$ 13.101 millones, el día posterior a que la titular del FMI pidiera al titular de la entidad, Santiago Bausili, que continúe adquiriendo reservas.