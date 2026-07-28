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Jornada sin intervención

Tras el pedido de Georgieva, el Banco Central rompió la racha y no compró dólares

El Banco Central interrumpió una serie iniciada el 5 de enero que sumó US$ 13.101 millones, el día posterior a que la titular del FMI pidiera al titular de la entidad, Santiago Bausili, que continúe adquiriendo reservas.

El Banco Central de la República Argentina interrumpió su racha de compras diarias de dólares que había comenzado el 5 de enero, acumulando hasta entonces 13.101 millones de dólares. Foto: Xinhua / Martín Zabala.El Banco Central de la República Argentina interrumpió su racha de compras diarias de dólares que había comenzado el 5 de enero, acumulando hasta entonces 13.101 millones de dólares. Foto: Xinhua / Martín Zabala.
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La ruptura de la racha del Banco Central presidido por Santiago Bausili se produjo el día después de que Kristalina Georgieva pidió que siguieran sumando reservas, y la entidad afirmó en su comunicado que no intervino en el mercado cambiario al no comprar dólares tras el programa iniciado el 5 de enero.

Según el comunicado del BCRA, la autoridad monetaria —presidida por Bausili— dejó de comprar divisas en una rueda en la que se registraron operaciones por US$ 528 millones, con el mayorista cerrando en $ 1.498 y el minorista en $ 1.520; la decisión interrumpió la racha de compras diarias que permitió sumar US$ 13.101 millones.

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La directora del FMI, Kristalina Georgieva, dijo que "Sigan comprando reservas" y también afirmó que "No vemos a la Argentina necesitando financiamiento", elogió además "una acumulación de reservas muy decidida" y una estrategia para asegurar obligaciones hasta 2027, y sus comentarios llegaron antes de que el Central confirmara que no intervino.

La pausa del Central en las compras diarias de dólares tras ese pedido y tras el comunicado generó atención por el posible impacto en las reservas y el riesgo país; fuentes del mercado señalaron además fuertes compras del sector energético que presionaron el tipo de cambio al alza.

Qué cambió en la acumulación de reservas

El programa iniciado el 5 de enero condució a compras diarias de divisas; la racha de 135 ruedas consecutivas permitió sumar 13.101 millones de dólares, y la interrupción marca una Ruptura en la dinámica de sumar reservas.

Argentine Economy Minister Luis Caputo receives International Monetary Fund Managing Director Kristalina Georgieva for a press conference at the Argentine Economy Ministry as she begins her two-day visit to Argentina, marking her first trip to the country as IMF chief, in Buenos Aires, Argentina, July 27, 2026. REUTERS/Tomas CuestaLa interrupción de la racha compradora se produjo tras la visita de Georgieva a la Argentina de continuar sumando reservas. Foto: REUTERS / Tomas Cuesta.

El Central, que venía comprando dólares cada jornada bajo el programa, indicó en su comunicado que no intervino en el mercado en esa rueda concreta, y así dejó de engrosar las reservas por primera vez desde enero.

La decisión de no participar llegó tras la visita de Georgieva, cuando desde el FMI se pidió que la autoridad monetaria siguiera acumulando reservas, pero el comunicado del organismo aclaró que en esa jornada específica no hubo intervención.

Reacción del mercado y riesgo soberano

En el mercado local el mayorista subió 0,1% y el volumen operado fue de US$ 528 millones, en tanto el riesgo país arrancó en alza y tocó 450 puntos básicos antes de ceder a 441, alejándose de la expectativa de perforar 400 puntos.

La pausa en la compra de divisas de la entidad que conduce Bausili generó atención tras el pedido de la titular del FMI.La pausa en la compra de divisas de la entidad que conduce Bausili generó atención tras el pedido de la titular del FMI.

Martín Polo dijo que "el riesgo país responde a malas noticias a nivel internacional y a la expectativa ante lo que pueda llegar a hacer la FED", y señaló que indicadores locales peores generan dudas entre inversores.

Gabriel Caamaño afirmó que se vio el efecto de los malos datos de actividad y de confianza en el Gobierno, y que la inquietud del mercado es si el bajo desempeño económico no le puede jugar políticamente en contra al gobierno.

Como consecuencia institucional, la pausa en las compras diarias del Banco Central —presidido por Santiago Bausili— dejó abierto el interrogante sobre la continuidad del programa de acumulación de divisas y la evolución de las reservas en las próximas ruedas.

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