Crisis de 2001

Qué fue la pesificación asimétrica o "corralón", la medida que puso fin a la convertibilidad en Argentina

La decisión tomada por Eduardo Duhalde en 2002 convirtió depósitos y deudas en dólares a distintos valores y marcó el final del régimen de convertibilidad. Milei culpó a De Mendiguren por lo sucedido.