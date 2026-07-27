La pesificación asimétrica, conocida popularmente como parte del "corralón", fue una de las medidas económicas más trascendentes de la historia reciente argentina.
Qué fue la pesificación asimétrica o "corralón", la medida que puso fin a la convertibilidad en Argentina
La decisión tomada por Eduardo Duhalde en 2002 convirtió depósitos y deudas en dólares a distintos valores y marcó el final del régimen de convertibilidad. Milei culpó a De Mendiguren por lo sucedido.
Aplicada en febrero de 2002 por el gobierno de Eduardo Duhalde, buscó reorganizar el sistema financiero tras la crisis que había puesto fin a la convertibilidad entre el peso y el dólar. El mecanismo transformó depósitos, deudas y contratos en moneda extranjera bajo reglas diferentes para ahorristas y deudores.
En el marco de la tradicional exposición de la Sociedad Rural de Buenos Aires, el presidente Javier Milei acusó al ex funcionario de Duhalde y Alberto Fernández, José Ignacio de Mendiguren, por esta medida en plena crisis.
El contexto económico
El Decreto 214/2002 sostiene que la medida respondió a una situación de "gravedad" económica e institucional. Entre sus fundamentos menciona la acelerada fuga de depósitos, la pérdida de reservas del sistema financiero, la interrupción de la cadena de pagos y la necesidad de restablecer la paz social y recrear condiciones para el funcionamiento de la economía.
Ese escenario se produjo después del denominado "corralito", que había restringido la extracción de dinero de los bancos. Con el abandono del régimen de convertibilidad, el gobierno avanzó un paso más: reprogramó los depósitos bancarios, medida conocida como "corralón", y dispuso la pesificación asimétrica para redefinir el valor de los activos y pasivos en dólares.
El decreto también argumentó que una liberación inmediata de todos los depósitos podía generar riesgos cambiarios e incluso hiperinflación. Por ese motivo, el Poder Ejecutivo sostuvo que era necesario avanzar con un reordenamiento progresivo del sistema financiero para equilibrar la recuperación económica con la protección de los derechos de los particulares.
Cómo funcionó
La característica que dio origen al nombre de "pesificación asimétrica" fue que depósitos y deudas no recibieron el mismo tratamiento. El Decreto 214 estableció que los depósitos en dólares existentes en el sistema financiero se convertirían a pesos a una relación de 1,40 pesos por cada dólar, mientras que las deudas en dólares con bancos pasarían a un peso por cada dólar.
Además, ambas conversiones quedaron sujetas al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), publicado por el Banco Central, junto con tasas de interés determinadas para depósitos y préstamos.
La norma también dispuso que todas las obligaciones expresadas en moneda extranjera quedaran transformadas a pesos y contempló la posibilidad de que los ahorristas optaran por recibir bonos nominados en dólares en reemplazo de los depósitos reprogramados.
A su vez, suspendió temporalmente medidas cautelares y ejecuciones judiciales vinculadas con depósitos, deudas y reprogramaciones financieras para evitar, según sus fundamentos, un colapso del sistema.
Con estas decisiones, el gobierno dio por terminado el esquema de paridad fija entre el peso y el dólar que había regido durante una década.
La pesificación asimétrica modificó de manera simultánea el valor de los ahorros, los créditos y los contratos pactados en moneda estadounidense, convirtiéndose en una de las medidas económicas más debatidas de la crisis de 2002 y en el instrumento con el que quedó sellado el final de la convertibilidad.