El presidente Javier Milei protagonizó este domingo un fuerte cruce verbal con el ex ministro de Producción José Ignacio de Mendiguren, a quien llamó “ladrón” y lo acusó de haberle “robado a los argentinos 30.000 millones de dólares”.
Milei le gritó "ladrón" a De Mendiguren y reavivó una vieja polémica por la pesificación asimétrica del 2002
El presidente apuntó contra el funcionario de Duhalde y Alberto Fernández, actual dirigente del Frente Renovador, todo en medio de una entrevista radial en su visita al predio de La Rural.
“Ese les cagó a los argentinos 30.000 millones de dólares. Vos, sí, ladrón, vos arruinaste el país con (Eduardo) Duhalde y toda su banda”, le gritó Milei desde un estudio móvil radial en La Rural a De Mendiguren, quien pasó caminando por el lugar visitando la exposición.
Más adelante en la misma entrevista, el presidente volvió a atacar al ex funcionario duhaldista, a quien además le espetó otros insultos.
Vieja polémica
El episodio ocurrió durante una entrevista concedida a Radio Mitre desde un estudio instalado en la Exposición Rural de Palermo. Mientras respondía preguntas sobre política monetaria y la necesidad de modificar la Carta Orgánica del Banco Central, el mandatario interrumpió la conversación al advertir el paso del exfuncionario frente al lugar.
Tras identificarlo, Milei lo señaló públicamente y lo calificó de "ladrón", al tiempo que lo responsabilizó por las consecuencias económicas derivadas del abandono del régimen de Convertibilidad durante el gobierno de Eduardo Duhalde.
El jefe de Estado sostuvo que aquella decisión implicó un fuerte perjuicio patrimonial para los argentinos y reiteró su postura de que el financiamiento del déficit fiscal mediante emisión monetaria constituye "una estafa".
Milei insistió en que la salida de la Convertibilidad generó una aceleración inflacionaria que, a su juicio, explica buena parte de los desequilibrios económicos acumulados en las últimas dos décadas.
En ese marco, volvió a cuestionar al gobierno encabezado por Eduardo Duhalde y a varios de sus exfuncionarios, aunque omitió que De Mendiguren fue, más recientemente, funcionario de Alberto Fernández.
En otro tramo de la entrevista, el mandatario amplió sus críticas hacia sectores de la oposición y sostuvo que quienes gobernaron el país en las últimas décadas "fueron responsables de esta decadencia".
Sin mencionarlo de manera directa, también apuntó contra el oficialismo bonaerense al afirmar que "están arruinando a la provincia más rica de la República Argentina".
Las declaraciones del presidente se produjeron en el marco de una serie de actividades desarrolladas durante la tradicional Exposición Rural de Palermo, donde volvió a defender el rumbo económico de su administración y cuestionó con dureza a dirigentes vinculados con gobiernos anteriores.
Respuesta
El Frente Renovador expresó su "más enérgico repudio" a los insultos del presidente Javier Milei contra De Mendiguren, quien, destacaron, "jamás tuvo causa ni condena alguna que justifique semejante agresión".
Mientras que el propio De Mendiguren posteó en redes sociales: "Hoy me tocó a mí, como antes a tantos otros, ser injuriado por el Presidente. Algunos de los que recibieron insultos todavía peores en el pasado, y aún con causas, hoy son sus ministros."
"Es triste que la máxima autoridad política del país degrade así su propia palabra, y con ella, la democracia de todos. Es penoso insultar a alguien sabiendo que no tiene el mismo sillón desde donde contestar. No imagino cobardía mayor", sumó.
Y cerró: "Sobre lo que dijo, no hace falta perder ni un minuto. A pesar de los cargos ejercidos, no he tenido ni una sola causa ni denuncia. Las ideas se defienden con hechos, no con insultos".