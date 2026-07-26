El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, apoyó el proyecto gubernamental de ley de tierras, remarcando la necesidad de respetar el derecho de propiedad para generar confianza en la inversión.
La Sociedad Rural respaldó el proyecto de ley de tierras del gobierno de Milei
En la apertura de la Exposición, el titular de la entidad agraria, Nicolás Pino, destacó la importancia de un marco legal que respete la propiedad privada para fomentar la inversión agrícola, mostrándose en línea con el objetivo de la iniciativa del gobierno de Milei.
En el tradicional discurso de apertura de la 138° Exposición Rural, Pino fijó la postura de la entidad respecto al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada que impulsa el gobierno de Javier Mlei, señalando que se debe respetar la libertad de “cada propietario para decidir el destino y uso de su tierra”.
Pino puntualizó que cualquier marco regulatorio sobre la tenencia de tierras debe, necesariamente, reconocer y contemplar las "diversas realidades productivas, ambientales y geográficas" que caracterizan al territorio argentino.
Al manifestar el respaldo al proyecto oficial, el dirigente rural sostuvo que “toda regulación debe asentarse sobre un principio esencial: el pleno respeto al derecho de propiedad que comprende la libertad de cada propietario para decidir el destino y uso de su tierra”.
Asimismo, aclaró que dicho principio debe encuadrarse bajo ciertos aspectos al indicar que debe estar “siempre dentro del marco de la ley y procurando que este ejercicio no ocasione perjuicios a terceros ni afecte el interés común”.
En este sentido, remarcó que “no es bueno, por ejemplo, como sucede en la Patagonia que compradores que destinan áreas a creaciones de reservas ecológicas no estén obligados a establecer resguardos que protejan a los vecinos”.
Sobre este punto, Pino planteó que “estamos convencidos de que es posible armonizar el ejercicio del derecho de propiedad con la protección del ambiente y la seguridad nacional” considerando que “este equilibrio es el mejor camino para cuidar nuestros recursos, fortalecer la producción y generar confianza para invertir”.
Bullrich también defendió la iniciativa
También la senadora Patricia Bullrich defendió la reforma legislativa destinadas a fortalecer la propiedad privada. Además, volvió a pronunciarse a favor de avanzar hacia un esquema de retenciones cero para el sector agropecuario.
Al llegar al predio de Palermo, la jefa de bloque de LLA en el Senado de la Nación aseguró que el campo representa "el lugar de mayor producción de dólares del país" y sostuvo que es necesario garantizar un marco legal que proteja las inversiones rurales. "La Rural, como siempre, es el lugar de mayor producción de dólares del país, algo que aporta muchísimo a nuestra Nación", afirmó la ex ministra de Seguridad de la Nación.
En ese sentido, destacó el proyecto de ley de propiedad privada que impulsa junto al oficialismo y señaló que busca poner fin a las usurpaciones tanto en zonas rurales como urbanas. "Queremos una ley de propiedad privada que garantice que vaya contra las usurpaciones, que son permanentes tanto en territorios agrícolas como en territorios urbanos, que realmente permita que el valor de la tierra sea razonable, como en cualquier parte del mundo", sostuvo.
Bullrich responsabilizó a la denominada "ley de tierras" impulsada durante el kirchnerismo por la pérdida de valor de los campos argentinos. "Desde la ley de Máximo Kirchner hemos perdido un 233% del valor de nuestra tierra. Lo queremos recuperar porque la tierra tiene que valer más de lo que vale. Esa ley fue un verdadero desastre", afirmó.
Para respaldar su planteo, comparó la evolución del precio de la tierra argentina con la de otras regiones productivas del mundo. "En el mismo momento una hectárea valía lo mismo en la zona núcleo argentina que en Ontario. Hoy nosotros aumentamos el valor apenas un 25%, mientras ellos crecieron un 250%. Con esta ley nuestro valor va a avanzar", aseguró.
La ministra también vinculó el desarrollo del agro con una mayor apertura económica y defendió un modelo de libre comercio acompañado por un fuerte control de las fronteras. "Vamos a cuidar las fronteras, vamos a cuidar todo el territorio fronterizo porque siempre ahí hay riesgo de narcotráfico y de organizaciones criminales. Esa va a ser la tónica de lo que vamos a votar: libre comercio, pero cuidado en las fronteras para protegernos de las organizaciones narcocriminales", expresó.
Consultada sobre la posibilidad de eliminar definitivamente los derechos de exportación, Bullrich reiteró su postura favorable. "Retenciones cero es posible", respondió brevemente.