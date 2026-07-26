"Pleno respeto"

La Sociedad Rural respaldó el proyecto de ley de tierras del gobierno de Milei

En la apertura de la Exposición, el titular de la entidad agraria, Nicolás Pino, destacó la importancia de un marco legal que respete la propiedad privada para fomentar la inversión agrícola, mostrándose en línea con el objetivo de la iniciativa del gobierno de Milei.