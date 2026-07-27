Junio equilibró la balanza

El intercambio turístico mantuvo un déficit millonario en el primer semestre

El INDEC registró 2,9 millones de turistas que ingresaron al país y 6,4 millones de argentinos que viajaron al exterior entre enero y junio. El rojo se achicó ante 2025, pero el emisivo todavía duplicó al receptivo y dejó una diferencia de gasto cercana a US$ 1.850 millones en los pasos relevados por la Encuesta de Turismo Internacional.