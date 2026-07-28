El presidente Javier Milei afirmó este domingo que el crecimiento de los sectores energético y minero permitirá avanzar hacia la eliminación definitiva de las retenciones al agro, en respuesta al reclamo que minutos antes había formulado el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino.
Milei estableció la hoja de ruta para volver a ser “el granero del mundo”
Además de la promesa de un esquema progresivo de reducción de retenciones hasta 2028, destacó las “16 mil reformas” desregulatorias que benefician al agro. Y puntualizó las leyes para el sector que esperan turno en el Congreso.
Aunque no realizó anuncios concretos durante su exposición, el mandatario dejó planteado que esos recursos serán la base para reemplazar uno de los principales ingresos fiscales vinculados al sector.
Al mismo tiempo, dedicó un tramo central de su mensaje a la agenda legislativa vinculada al agro, con especial énfasis en proyectos actualmente en debate parlamentario y en futuras iniciativas que el Poder Ejecutivo buscará impulsar en el Congreso.
Una “aberración” que sigue
"Las retenciones son una aberración que nunca debió haber existido. Entendemos que eliminarlas es una obsesión para nuestro Gobierno y hemos dado muchos avances en esa dirección. Sin embargo, no le sirve a nadie que las eliminemos para sacar rédito político en las elecciones y después el modelo reviente, como ha pasado en otros gobiernos", sostuvo Milei.
En ese sentido, el Presidente remarcó que "eliminar las retenciones es una prioridad" y aseguró que la estrategia oficial es hacerlo de manera sostenible.
"El crecimiento de la producción energética y minera permitirá generar los recursos necesarios para seguir reduciendo impuestos hasta eliminarlos por completo", afirmó.
Las palabras de Milei llegaron inmediatamente después del discurso de Nicolás Pino, quien reclamó que las retenciones "dejen de existir por ley y para siempre" y recordó que desde 2002 el Estado recaudó unos 215.000 millones de dólares mediante ese tributo.
En ese sentido, el jefe de Estado volvió a defender la reducción gradual de las retenciones y anunció un cronograma de disminución para los principales cultivos.
Según detalló, la alícuota de la soja bajará progresivamente del 24% actual hasta el 15% en diciembre de 2028; mientras que la harina y el aceite de soja descenderán al 14%, el maíz al 5,5% y las retenciones sobre trigo y cebada ya fueron reducidas a ese mismo nivel.
Milei sostuvo que la previsibilidad fiscal constituye uno de los principales beneficios para el sector y remarcó que el sostenimiento del superávit fiscal es la condición necesaria para continuar avanzando con la baja de impuestos.
Las reformas agrarias
El Presidente dedicó varios minutos a enumerar las reformas implementadas por su administración para el sector.
Destacó la eliminación del cepo y del Impuesto PAIS, la reducción de aranceles para fertilizantes, herbicidas y maquinaria agrícola, la autorización para importar maquinaria usada, el régimen especial del RIGI para inversiones agropecuarias, la digitalización de trámites laborales, la baja del IVA para sistemas de riego y una profunda desregulación del Senasa.
También mencionó la eliminación del peso mínimo de faena, el levantamiento de restricciones para exportar ganado en pie y cortes bovinos, la digitalización del movimiento de carne, la eliminación del RUCA, la ampliación de la circulación de bitrenes y la privatización del Belgrano Cargas.
Además, el nuevo plan sanitario para la vacunación contra la fiebre aftosa, que, según indicó, permitirá ahorrar unos 25 millones de dólares al sector.
"De las más de 16.000 reformas que llevamos hechas, más de mil fueron para liberar específicamente al campo", aseguró.
Crédito, mercado y satélites
Milei también resaltó las medidas destinadas a ampliar el acceso al financiamiento privado para los productores. Mencionó la desregulación del mercado de warrants, la creación del pagaré mercancía y la flexibilización del mercado de capitales para facilitar nuevas inversiones.
En materia tecnológica, celebró la expansión del servicio satelital de Starlink y anunció que 6.000 escuelas rurales recibirán kits de conectividad, mientras que el Enacom financiará un año adicional del servicio. "Gracias, Elon", expresó al referirse al empresario Elon Musk.
En paralelo, destacó la apertura de más de 500 mercados internacionales desde el inicio de su gestión, la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea, las negociaciones con Singapur y el ingreso de productos argentinos en mercados como Indonesia, Japón, India, Vietnam y Emiratos Árabes Unidos.
Palabra de ley
En cuanto a las acciones que tienen curso parlamentario, mencionó que “estamos discutiendo en el Congreso un proyecto que hemos llamado de inviolabilidad de la propiedad privada”.
Y estimó que la eventual aprobación de la norma podría movilizar inversiones por unos 15.000 millones de dólares en sectores como la industria forestal, la producción láctea, distintas economías regionales y proyectos de riego.
Además, anunció que el Gobierno enviará al Parlamento una ley para modificar el régimen de navegación argentino, una demanda histórica de las provincias del Norte. Según explicó, la iniciativa estará vinculada con la expansión de la hidrovía, la habilitación de nuevos puertos privados y la reducción de los costos logísticos para la producción agropecuaria.
El Presidente sostuvo que la reforma apunta a recuperar el espíritu de la Constitución de 1853 en materia de libre navegación de los ríos y aseguró que su impacto económico equivaldría a una reducción indirecta de hasta ocho puntos porcentuales en los costos que afrontan algunos productores del Norte argentino para trasladar su producción.
En otro tramo de su discurso, Milei reivindicó la denominada Ley de Modernización Laboral, a la que atribuyó una reducción de los costos de contratación en el sector agropecuario. Entre otras medidas, destacó la digitalización de trámites laborales y la equiparación de asignaciones familiares para trabajadores rurales.
Asimismo, vinculó parte de las reformas implementadas con el Régimen de Incentivo a las Inversiones (RIGI), al mencionar la aprobación de proyectos de infraestructura portuaria y la promoción de inversiones destinadas a mejorar la competitividad exportadora.
Por otra parte, anticipó que el Gobierno impulsará un marco normativo para fortalecer los derechos de propiedad intelectual sobre semillas e innovaciones tecnológicas aplicadas al agro. Según expresó, el objetivo es promover el desarrollo local y permitir que las tecnologías generadas en Argentina encuentren condiciones adecuadas para su comercialización en el país.
Vuelve el granero del mundo
En su mensaje ante la Sociedad Rural Argentina, el Presidente presentó estas iniciativas como parte de una estrategia de largo plazo orientada a consolidar la desregulación económica, ampliar las inversiones y reforzar el perfil exportador del sector agroindustrial, al que definió como uno de los principales motores de generación de divisas del país.
También defendió el proceso de desregulación impulsado por el Gobierno y afirmó que se le quitó "al campo una por una las capas de estatismo que le habían puesto durante años".
"Queremos volver al país que cuando le dio libertad al campo se convirtió en el granero del mundo y en una de las naciones más ricas del planeta", concluyó.