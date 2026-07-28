Con su discurso en la Rural

Milei estableció la hoja de ruta para volver a ser “el granero del mundo”

Además de la promesa de un esquema progresivo de reducción de retenciones hasta 2028, destacó las “16 mil reformas” desregulatorias que benefician al agro. Y puntualizó las leyes para el sector que esperan turno en el Congreso.