En la Cámara de Diputados

Proyecto de Scaglia para reducir hasta eliminar las retenciones agropecuarias

La legisladora santafesina propone un esquema gradual, que lleve la alícuota a cero en 2029. “El impuesto extrae renta que debería destinarse a tecnología y ampliación de la frontera productiva”, fundamentó. La postura de Pullaro y los números de la Bolsa de Rosario y la Fundamentación Mediterránea que sustentan la iniciativa.