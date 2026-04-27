Informe de la BCR

¿Qué efectos tendría la eliminación de los derechos de exportación sobre la producción, exportaciones y la recaudación fiscal?

Las proyecciones al 2036 basadas en el modelo AGMEMOD-BCR revelan cambios significativos en el desempeño del sector agropecuario y en la dinámica fiscal, aportando elementos clave para el análisis de política económica en el mediano plazo.