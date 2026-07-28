El dólar cerró con estabilidad en la mayoría de las pizarras bancarias disponibles y subas en los segmentos paralelos. El blue terminó en $1.550 para la compra y $1.570 para la venta, con un alza de 0,64%, mientras que el MEP avanzó 0,17%.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 28 de julio
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo una leve suba y estabilidad, mientras que el blue y el MEP avanzaron durante la jornada de este martes.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.470 para la compra y $1.520 para la venta, sin cambios y con spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires registró los mismos valores, también con una variación de 0,00% y spread de $50.
En ICBC, el dólar finalizó en $1.460 para la compra y $1.520 para la venta, sin cambios y con spread de $60. Banco Bica terminó en $1.470 y $1.530, también estable y con una diferencia de $60 entre ambas puntas.
Banco Hipotecario cerró en $1.480 para la compra y $1.515 para la venta, con una variación positiva de 0,07% y spread de $35. La compra bajó $6 respecto del registro anterior, mientras que la venta aumentó $1.
Dólar MEP
El dólar MEP cerró con una suba de 0,17%: $1.534,92 para la compra y $1.535,36 para la venta. El spread fue de $0,44, con avances de $2,68 y $2,87 en cada punta frente al registro anterior.
Dólar blue
El dólar blue subió 0,64% y terminó en $1.550 para la compra y $1.570 para la venta. El spread quedó en $20, con un incremento de $10 en ambas puntas respecto de la referencia previa.