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Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 27 de julio

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas, estabilidad y faltantes, el blue subió y el MEP también avanzó durante la jornada de este lunes.

Banco Bica registró una suba de 0,66% y cerró la venta en $1.530. Banco Bica registró una suba de 0,66% y cerró la venta en $1.530.
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El dólar cerró con movimientos dispares en las pizarras bancarias disponibles y subas en los segmentos paralelos. El blue terminó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, con un avance de 0,97%, mientras que el MEP finalizó en $1.531,79 y $1.532,23, con una suba de 0,04%.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.470 para la compra y $1.520 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires terminó con los mismos valores, también sin cambios y con un spread de $50.

En Banco Hipotecario, la cotización finalizó en $1.486 para la compra y $1.514 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $28. En ICBC, cerró en $1.460 y $1.520, sin cambios y con un spread de $60.

En Banco Bica, el dólar quedó en $1.470 para la compra y $1.530 para la venta, con una suba de 0,66% y spread de $60.

El dólar MEP cerró en $1.514,13 comprador y $1.514,74 vendedor, con un spread de $0,61.El dólar MEP avanzó 0,04% y terminó en $1.532,23 para la venta.

Dólar MEP

El dólar MEP cerró con una suba de 0,04%: $1.531,79 para la compra y $1.532,23 para la venta. El spread fue de $0,44, con avances de $1,05 y $0,60 en cada punta frente al registro anterior.

El dólar cerró con movimientos dispares en bancos y recorrido opuesto entre el blue y el MEP.El dólar blue subió 0,97% y cerró en $1.560, con un spread de $20.

Dólar blue

El dólar blue subió 0,97% y terminó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta. El spread quedó en $20, con un incremento de $15 en ambas puntas respecto de la referencia previa.

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