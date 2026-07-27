El dólar cerró con movimientos dispares en las pizarras bancarias disponibles y subas en los segmentos paralelos. El blue terminó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, con un avance de 0,97%, mientras que el MEP finalizó en $1.531,79 y $1.532,23, con una suba de 0,04%.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 27 de julio
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas, estabilidad y faltantes, el blue subió y el MEP también avanzó durante la jornada de este lunes.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.470 para la compra y $1.520 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires terminó con los mismos valores, también sin cambios y con un spread de $50.
En Banco Hipotecario, la cotización finalizó en $1.486 para la compra y $1.514 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $28. En ICBC, cerró en $1.460 y $1.520, sin cambios y con un spread de $60.
En Banco Bica, el dólar quedó en $1.470 para la compra y $1.530 para la venta, con una suba de 0,66% y spread de $60.
Dólar MEP
El dólar MEP cerró con una suba de 0,04%: $1.531,79 para la compra y $1.532,23 para la venta. El spread fue de $0,44, con avances de $1,05 y $0,60 en cada punta frente al registro anterior.
Dólar blue
El dólar blue subió 0,97% y terminó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta. El spread quedó en $20, con un incremento de $15 en ambas puntas respecto de la referencia previa.