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En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 27 de julio, en Argentina

El dólar cerró la jornada con movimientos mixtos: el blue retrocedió 0,32% y terminó en $1.545 para la venta, mientras que el MEP avanzó 0,73% hasta $1.532,42.

El dólar tuvo movimientos mixtos: subió en bancos, avanzó el MEP y bajó el blue.El dólar tuvo movimientos mixtos: subió en bancos, avanzó el MEP y bajó el blue.
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El dólar cerró con movimientos dispares en las distintas cotizaciones. En Banco Nación, la divisa subió 0,66% y terminó en $1.520 para la venta, mientras que el dólar MEP avanzó hasta $1.532,42.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 24 de julio

En contraste, el dólar blue registró una baja de 0,32% y finalizó en $1.545 para la venta. Las cotizaciones paralelas mostraron comportamientos opuestos durante la jorna

10:00 / Lun. 27.07.2026

La cotización del dólar en bancos

Dólar Banco Santa Fe: $1.465 compra / $1.505 venta

Dólar Banco Supervielle: $1.389 compra / $1.439 venta

Dólar Banco Provincia: $1.470 compra / $1.520 venta

Dólar Banco Nación: $1.470 compra / $1.520 venta

Dólar Banco Bica: $1.466 compra / $1.525 venta

09:00 / Lun. 27.07.2026

Así cerró el dólar el viernes

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