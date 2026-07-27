El dólar cerró con movimientos dispares en las distintas cotizaciones. En Banco Nación, la divisa subió 0,66% y terminó en $1.520 para la venta, mientras que el dólar MEP avanzó hasta $1.532,42.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 27 de julio, en Argentina
El dólar cerró la jornada con movimientos mixtos: el blue retrocedió 0,32% y terminó en $1.545 para la venta, mientras que el MEP avanzó 0,73% hasta $1.532,42.
El dólar tuvo movimientos mixtos: subió en bancos, avanzó el MEP y bajó el blue.
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En contraste, el dólar blue registró una baja de 0,32% y finalizó en $1.545 para la venta. Las cotizaciones paralelas mostraron comportamientos opuestos durante la jorna
10:00 / Lun. 27.07.2026
La cotización del dólar en bancos
Dólar Banco Santa Fe: $1.465 compra / $1.505 venta
Dólar Banco Supervielle: $1.389 compra / $1.439 venta
Dólar Banco Provincia: $1.470 compra / $1.520 venta
Dólar Banco Nación: $1.470 compra / $1.520 venta
Dólar Banco Bica: $1.466 compra / $1.525 venta
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