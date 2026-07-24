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Así cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 24 de julio

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas y estabilidad, el blue bajó y el MEP avanzó durante la jornada de este viernes.

Banco Nación e ICBC registraron subas de 0,66% durante la jornada. Banco Nación e ICBC registraron subas de 0,66% durante la jornada.
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El dólar cerró con subas y estabilidad en las pizarras bancarias disponibles, mientras que los segmentos paralelos mostraron movimientos opuestos. El blue terminó en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, con una baja de 0,32%, y el MEP avanzó 0,73%.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.470 para la compra y $1.520 para la venta, con una suba de 0,66% y spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires terminó con los mismos valores, aunque registró un incremento de 0,33%.

En Banco Hipotecario, la cotización finalizó en $1.486 para la compra y $1.514 para la venta, con una suba de 0,60% y spread de $28. En ICBC, cerró en $1.460 y $1.520, con un avance de 0,66% y spread de $60.

En Banco Bica, el dólar quedó en $1.461 para la compra y $1.520 para la venta, sin cambios y con un spread de $59.

El dólar blue terminó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta.El dólar MEP avanzó 0,73% y terminó en $1.532,42 para la venta.

Dólar MEP

El dólar MEP cerró con una suba de 0,73%: $1.531,70 para la compra y $1.532,42 para la venta. El spread fue de $0,72, con avances de $11,97 y $11,09 en cada punta frente al registro anterior.

Dólar.El dólar blue bajó 0,32% y cerró en $1.545, con un spread de $20.

Dólar blue

El dólar blue bajó 0,32% y terminó en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta. El spread quedó en $20, con una caída de $5 en ambas puntas respecto de la referencia previa.

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