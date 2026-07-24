El dólar cerró con subas y estabilidad en las pizarras bancarias disponibles, mientras que los segmentos paralelos mostraron movimientos opuestos. El blue terminó en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, con una baja de 0,32%, y el MEP avanzó 0,73%.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 24 de julio
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas y estabilidad, el blue bajó y el MEP avanzó durante la jornada de este viernes.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.470 para la compra y $1.520 para la venta, con una suba de 0,66% y spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires terminó con los mismos valores, aunque registró un incremento de 0,33%.
En Banco Hipotecario, la cotización finalizó en $1.486 para la compra y $1.514 para la venta, con una suba de 0,60% y spread de $28. En ICBC, cerró en $1.460 y $1.520, con un avance de 0,66% y spread de $60.
En Banco Bica, el dólar quedó en $1.461 para la compra y $1.520 para la venta, sin cambios y con un spread de $59.
Dólar MEP
El dólar MEP cerró con una suba de 0,73%: $1.531,70 para la compra y $1.532,42 para la venta. El spread fue de $0,72, con avances de $11,97 y $11,09 en cada punta frente al registro anterior.
Dólar blue
El dólar blue bajó 0,32% y terminó en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta. El spread quedó en $20, con una caída de $5 en ambas puntas respecto de la referencia previa.