El dólar cerró con aumentos en las pizarras bancarias disponibles y en los segmentos paralelos. El blue terminó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, con una suba de 0,32%, mientras que el dólar MEP finalizó en $1.518,75 y $1.519,37, con un avance de 0,29%.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 23 de julio
El mercado cambiario cerró con subas en las referencias bancarias disponibles: el blue avanzó 0,32% y el MEP ganó 0,29% durante la jornada de este jueves.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, con una suba de 0,66% y spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires terminó con los mismos valores, aunque registró un incremento de 1% y un spread de $50.
En Banco Hipotecario, la cotización finalizó en $1.462 para la compra y $1.505 para la venta, con una suba de 0,47% y spread de $43. En ICBC, cerró en $1.450 y $1.510, con un avance de 0,67% y spread de $60.
En Banco Bica, el dólar quedó en $1.461 para la compra y $1.520 para la venta, con una suba de 0,66% y spread de $59.
Dólar MEP
El dólar MEP cerró con una suba de 0,29%: $1.518,75 para la compra y $1.519,37 para la venta. El spread fue de $0,62, con avances de $6,56 y $4,44 en cada punta frente al registro anterior.
Dólar blue
El dólar blue subió 0,32% y terminó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta. El spread quedó en $20, con un incremento de $5 en ambas puntas respecto de la referencia previa.