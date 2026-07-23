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Así cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 23 de julio

El mercado cambiario cerró con subas en las referencias bancarias disponibles: el blue avanzó 0,32% y el MEP ganó 0,29% durante la jornada de este jueves.

Banco Provincia registró la mayor suba del día entre las entidades relevadas. Banco Provincia registró la mayor suba del día entre las entidades relevadas.
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El dólar cerró con aumentos en las pizarras bancarias disponibles y en los segmentos paralelos. El blue terminó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, con una suba de 0,32%, mientras que el dólar MEP finalizó en $1.518,75 y $1.519,37, con un avance de 0,29%.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, con una suba de 0,66% y spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires terminó con los mismos valores, aunque registró un incremento de 1% y un spread de $50.

En Banco Hipotecario, la cotización finalizó en $1.462 para la compra y $1.505 para la venta, con una suba de 0,47% y spread de $43. En ICBC, cerró en $1.450 y $1.510, con un avance de 0,67% y spread de $60.

En Banco Bica, el dólar quedó en $1.461 para la compra y $1.520 para la venta, con una suba de 0,66% y spread de $59.

El dólar MEP cerró en $1.514,13 comprador y $1.514,74 vendedor, con un spread de $0,61.El dólar MEP avanzó 0,29% y terminó en $1.519,37 para la venta.

Dólar MEP

El dólar MEP cerró con una suba de 0,29%: $1.518,75 para la compra y $1.519,37 para la venta. El spread fue de $0,62, con avances de $6,56 y $4,44 en cada punta frente al registro anterior.

El dólar cerró con movimientos dispares en bancos y recorrido opuesto entre el blue y el MEP.El dólar blue subió 0,32% y cerró en $1.560, con un spread de $20.

Dólar blue

El dólar blue subió 0,32% y terminó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta. El spread quedó en $20, con un incremento de $5 en ambas puntas respecto de la referencia previa.

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