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En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 23 de julio, en Argentina

El dólar blue registró una suba de $10 en ambas puntas frente al cierre previo y dejó un spread de $20.

El dólar MEP cerró en $1.514,13 comprador y $1.514,74 vendedor, con un spread de $0,61.El dólar MEP cerró en $1.514,13 comprador y $1.514,74 vendedor, con un spread de $0,61.
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El dólar cerró con movimientos mixtos este jueves, con variaciones entre los distintos mercados. El dólar blue avanzó 0,65% y terminó en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta, mientras que el dólar MEP subió 0,30% hasta $1.514,74 vendedor.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 22 de julio

En el Banco Nación, la cotización finalizó sin cambios en $1.450 para la compra y $1.500 para la venta, con una brecha de $50 entre ambas puntas.

10:01 / Jue. 23.07.2026

La cotización del dólar en bancos

Dólar Banco Santa Fe: $1.465 compra / $1.505 venta

Dólar Banco Supervielle: $1.389 compra / $1.439 venta

Dólar Banco Entre Ríos: sin información actualizada en los datos enviados

Dólar Banco Provincia: $1.450 compra / $1.500 venta

Dólar Banco Nación: $1.455 compra / $1.505 venta

Dólar Banco Bica: $1.451 compra / $1.510 venta

09:00 / Jue. 23.07.2026

Así cerró el dólar el miércoles

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