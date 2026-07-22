El dólar cerró con movimientos dispares en las pizarras bancarias y subas en los segmentos paralelos. El informal terminó en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta, con una suba de 0,65%, mientras que el dólar MEP finalizó en $1.514,13 y $1.514,74, con un avance de 0,30%.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 22 de julio
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas, estabilidad y faltantes, el blue subió y el MEP también avanzó durante la jornada de este miércoles.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.450 para la compra y $1.500 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.450 y $1.500, también con variación de 0,00% y spread de $50.
En Banco Hipotecario, la cotización finalizó en $1.455 para la compra y $1.498 para la venta, con suba de 0,27% y spread de $43. En ICBC, cerró en $1.440 y $1.500, con variación de 0,00% y spread de $60.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.451 para la compra y $1.510 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $59. No hubo referencias en las capturas para Banco Santa Fe, Banco Entre Ríos, Banco Macro, Santander, Galicia, Credicoop y BBVA Banco Francés.
Dólar MEP
El dólar MEP cerró con una suba de 0,30%: $1.514,13 para la compra y $1.514,74 para la venta. El spread fue de $0,61, con avances de $4,82 y $4,54 en cada punta frente al registro previo.
Dólar blue
El dólar blue subió 0,65% y terminó en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta. El spread quedó en $20, con un incremento de $10 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.