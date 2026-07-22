El dólar cerró con movimientos dispares en las distintas cotizaciones. Mientras el blue registró una suba, el MEP terminó la jornada con una baja.
En Vivo Minuto a minuto
En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 22 de julio, en Argentina
El dólar cerró con movimientos diferentes según la cotización: el blue avanzó, mientras que el MEP retrocedió y las pizarras bancarias terminaron sin cambios.
El dólar blue subió 0,32% y cerró en $1.545 para la venta.
Mirá tambiénAsí cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 21 de julio
En los bancos, el dólar oficial mantuvo su valor de referencia. En Banco Nación finalizó en $1.450 para la compra y $1.500 para la venta.
10:00 / Mié. 22.07.2026
La cotización del dólar en bancos
Dólar Banco Santa Fe: $1.375 compra / $1.430 venta
Dólar Banco Supervielle: $1.389 compra / $1.439 venta
Dólar Banco Entre Ríos: $1.410 compra / $1.460 venta
Dólar Banco Provincia: $1.450 compra / $1.500 venta
Dólar Banco Nación: $1.450 compra / $1.500 venta
Dólar Banco Bica: $1.451 compra / $1.510 venta
Sobre el Autor
#TEMAS: