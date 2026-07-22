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En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 22 de julio, en Argentina

El dólar cerró con movimientos diferentes según la cotización: el blue avanzó, mientras que el MEP retrocedió y las pizarras bancarias terminaron sin cambios.

El dólar blue subió 0,32% y cerró en $1.545 para la venta.El dólar blue subió 0,32% y cerró en $1.545 para la venta.
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El dólar cerró con movimientos dispares en las distintas cotizaciones. Mientras el blue registró una suba, el MEP terminó la jornada con una baja.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 21 de julio

En los bancos, el dólar oficial mantuvo su valor de referencia. En Banco Nación finalizó en $1.450 para la compra y $1.500 para la venta.

10:00 / Mié. 22.07.2026

La cotización del dólar en bancos

Dólar Banco Santa Fe: $1.375 compra / $1.430 venta

Dólar Banco Supervielle: $1.389 compra / $1.439 venta

Dólar Banco Entre Ríos: $1.410 compra / $1.460 venta

Dólar Banco Provincia: $1.450 compra / $1.500 venta

Dólar Banco Nación: $1.450 compra / $1.500 venta

Dólar Banco Bica: $1.451 compra / $1.510 venta

09:00 / Mié. 22.07.2026

Así cerró el dólar el martes

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