El dólar cerró con movimientos dispares en las pizarras bancarias y comportamiento opuesto entre el blue y el MEP. El informal terminó en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, con una suba de 0,32%, mientras que el dólar MEP finalizó en $1.507,91 y $1.508,80, con una baja de 0,28%.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 21 de julio
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas, bajas, estabilidad y faltantes, el blue subió y el MEP bajó durante la jornada de este martes.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.450 para la compra y $1.500 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.450 y $1.500, también con variación de 0,00% y spread de $50.
En Banco Hipotecario, la cotización finalizó en $1.458 para la compra y $1.494 para la venta, con baja de 0,40% y spread de $36. En ICBC, cerró en $1.440 y $1.500, con variación de 0,00% y spread de $60.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.451 para la compra y $1.510 para la venta, con suba de 0,33% y spread de $59. No hubo referencias en las capturas para Banco Santa Fe, Banco Entre Ríos, Banco Macro, Santander, Galicia, Credicoop y BBVA Banco Francés.
Dólar MEP
El dólar MEP cerró con una baja de 0,28%: $1.507,91 para la compra y $1.508,80 para la venta. El spread fue de $0,89, con retrocesos de $4,17 y $4,26 en cada punta frente al registro previo.
Dólar blue
El dólar blue subió 0,32% y terminó en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta. El spread quedó en $20, con un incremento de $5 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.