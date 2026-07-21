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Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 21 de julio

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas, bajas, estabilidad y faltantes, el blue subió y el MEP bajó durante la jornada de este martes.

En bancos hubo movimientos mixtos: Bica subió y el Hipotecario retrocedió.En bancos hubo movimientos mixtos: Bica subió y el Hipotecario retrocedió.
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El dólar cerró con movimientos dispares en las pizarras bancarias y comportamiento opuesto entre el blue y el MEP. El informal terminó en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, con una suba de 0,32%, mientras que el dólar MEP finalizó en $1.507,91 y $1.508,80, con una baja de 0,28%.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.450 para la compra y $1.500 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.450 y $1.500, también con variación de 0,00% y spread de $50.

En Banco Hipotecario, la cotización finalizó en $1.458 para la compra y $1.494 para la venta, con baja de 0,40% y spread de $36. En ICBC, cerró en $1.440 y $1.500, con variación de 0,00% y spread de $60.

En Banco Bica, la cotización quedó en $1.451 para la compra y $1.510 para la venta, con suba de 0,33% y spread de $59. No hubo referencias en las capturas para Banco Santa Fe, Banco Entre Ríos, Banco Macro, Santander, Galicia, Credicoop y BBVA Banco Francés.

FILE PHOTO: A U.S. $100 dollar bill is seen December 17, 2009. REUTERS/Sam Mircovich/File PhotoEl MEP cayó 0,28% y terminó en $1.508,80, con spread de $0,89.

Dólar MEP

El dólar MEP cerró con una baja de 0,28%: $1.507,91 para la compra y $1.508,80 para la venta. El spread fue de $0,89, con retrocesos de $4,17 y $4,26 en cada punta frente al registro previo.

El dólar cerró con movimientos dispares en bancos y recorrido opuesto entre el blue y el MEP.El dólar blue subió 0,32% y cerró en $1.545, con spread de $20.

Dólar blue

El dólar blue subió 0,32% y terminó en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta. El spread quedó en $20, con un incremento de $5 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.

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