El dólar cerró este viernes con subas en los mercados paralelos y en algunas pizarras bancarias. El dólar blue avanzó 0,32% y terminó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 24 de julio, en Argentina
El dólar cerró con subas en los principales mercados, impulsado por movimientos tanto en las cotizaciones oficiales como paralelas.
El dólar blue terminó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta.
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Por su parte, el dólar MEP registró una suba de 0,29% y finalizó en $1.518,75 comprador y $1.519,37 vendedor. En el Banco Nación, la divisa cerró en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, con un incremento del 0,66%.
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