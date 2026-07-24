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En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 24 de julio, en Argentina

El dólar cerró con subas en los principales mercados, impulsado por movimientos tanto en las cotizaciones oficiales como paralelas.

El dólar blue terminó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta.El dólar blue terminó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta.
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El dólar cerró este viernes con subas en los mercados paralelos y en algunas pizarras bancarias. El dólar blue avanzó 0,32% y terminó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 23 de julio

Por su parte, el dólar MEP registró una suba de 0,29% y finalizó en $1.518,75 comprador y $1.519,37 vendedor. En el Banco Nación, la divisa cerró en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, con un incremento del 0,66%.

09:00 / Vie. 24.07.2026

Así cerró el dólar el jueves

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