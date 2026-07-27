Boletin Oficial

Cuenta sueldo en dólares: qué cambia con la nueva medida del Banco Central

El organismo habilitó al dólar estadounidense como moneda para la captación de depósitos en cuentas sueldo. La norma también establece cómo deberán funcionar los depósitos y extracciones de efectivo y aclara hasta qué monto se mantiene la gratuidad de estas cuentas.