El Banco Central de la República Argentina (BCRA) incorporó al dólar estadounidense como moneda admitida para la captación de depósitos en las cuentas sueldo, una modificación que amplía las alternativas disponibles para los trabajadores que reciben ingresos derivados de una relación laboral. La medida fue comunicada a las entidades financieras mediante la Comunicación "A" 8460/2026, emitida el 24 de julio de 2026.
Cuenta sueldo en dólares: qué cambia con la nueva medida del Banco Central
El organismo habilitó al dólar estadounidense como moneda para la captación de depósitos en cuentas sueldo. La norma también establece cómo deberán funcionar los depósitos y extracciones de efectivo y aclara hasta qué monto se mantiene la gratuidad de estas cuentas.
La disposición introduce cambios concretos sobre la posibilidad de utilizar cuentas sueldo en dólares y, al mismo tiempo, establece precisiones sobre el acceso al dinero en efectivo.
De acuerdo con el texto oficial, las entidades financieras deberán atender las operaciones de depósito y extracción de fondos en efectivo en la sucursal donde está radicada la cuenta. En otras sucursales, cajeros automáticos y terminales de autoservicio, la atención dependerá de que el banco cuente con disponibilidad operativa de billetes.
La norma también aclara un punto importante para los trabajadores: la gratuidad de la cuenta sueldo alcanza hasta el monto de las acreditaciones derivadas de la relación laboral y permite acumular los importes que no hayan sido retirados, sin establecer un límite de tiempo para esa acumulación.
Para entender el alcance de la medida, es importante diferenciar entre la habilitación de una cuenta sueldo para recibir depósitos en dólares y la obligación de una empresa de pagar los salarios en esa moneda.
La comunicación del BCRA establece que el dólar pasa a ser una moneda admitida para la captación de depósitos en este tipo de cuentas, pero el documento no dispone que todos los empleadores deban pagar los salarios en dólares ni modifica por sí mismo las condiciones particulares de cada relación laboral.
Qué cambia para quienes tienen una cuenta sueldo
La principal modificación consiste en que el dólar estadounidense queda incorporado como moneda admitida para la captación de depósitos en las cuentas sueldo.
Esto significa que el sistema financiero reconoce expresamente la posibilidad de que este tipo de cuenta opere con depósitos en dólares, de acuerdo con las condiciones establecidas por la regulación bancaria.
Para el trabajador, uno de los aspectos más relevantes es la posibilidad de contar con fondos en dólares dentro del esquema de una cuenta sueldo. Sin embargo, la operatoria concreta dependerá de las condiciones de la cuenta y de los servicios que cada entidad financiera tenga disponibles.
La medida también establece reglas para el manejo de efectivo. La atención de las operaciones de depósito y extracción de fondos en dólares será obligatoria en la sucursal donde está radicada la cuenta.
Esto quiere decir que, si una persona necesita realizar una operación en efectivo con los dólares depositados en su cuenta sueldo, debe tener como referencia principal la sucursal correspondiente a la radicación de la cuenta.
La normativa contempla además la posibilidad de realizar estas operaciones en otras sucursales, cajeros automáticos y terminales de autoservicio. Sin embargo, en estos casos existe una condición: el banco debe contar con la disponibilidad operativa de efectivo en dólares necesaria para realizar la operación.
Por eso, para evitar inconvenientes, una recomendación práctica es consultar previamente con la entidad financiera si el lugar elegido dispone de billetes en dólares y si permite realizar la operación que el cliente necesita.
Esta aclaración es especialmente importante porque la disponibilidad de efectivo puede variar entre sucursales y dispositivos. La norma no establece que todos los cajeros automáticos o terminales de autoservicio deban contar permanentemente con dólares.
En consecuencia, antes de trasladarse hasta una sucursal o intentar retirar dinero, el cliente puede consultar los canales oficiales de su banco sobre la disponibilidad y las condiciones de la operación.
Qué pasa con la gratuidad de la cuenta y qué deben tener en cuenta los trabajadores
Otro de los puntos centrales de la comunicación del BCRA está relacionado con la gratuidad de la cuenta sueldo.
La entidad monetaria aclaró que la gratuidad prevista para este tipo de cuentas alcanza hasta el monto de las acreditaciones derivadas de la relación laboral. Además, estableció que los importes que no hayan sido retirados pueden acumularse sin límite de tiempo.
En términos prácticos, esto significa que el dinero que se acredita en la cuenta como consecuencia de la relación laboral y que permanece depositado no pierde, por el paso del tiempo, el alcance de esta disposición de gratuidad.
La medida busca precisar cómo se aplica este beneficio cuando los fondos permanecen en la cuenta. Para los trabajadores, esto resulta relevante porque permite conocer con mayor claridad el alcance de la gratuidad vinculada con los ingresos laborales acreditados.
De todos modos, es importante prestar atención a una diferencia: la comunicación se refiere a la gratuidad de la cuenta sueldo y al monto de las acreditaciones derivadas de la relación laboral. Por eso, cualquier otro servicio o producto financiero contratado de manera adicional puede tener condiciones diferentes.
Por ejemplo, si una persona utiliza otros servicios ofrecidos por el banco, debe revisar las condiciones particulares de cada uno. La comunicación del BCRA no establece que todos los productos bancarios asociados a una cuenta sueldo sean necesariamente gratuitos.
Ante cualquier duda, una de las recomendaciones más sencillas es revisar el contrato y el detalle de los servicios contratados y consultar al banco antes de aceptar cargos o comisiones que no resulten claros.
También conviene conservar los comprobantes de las operaciones realizadas y revisar periódicamente los movimientos de la cuenta. Si aparece un cargo que el titular considera que no corresponde, puede solicitar una explicación a la entidad financiera y realizar el reclamo por los canales oficiales.
La nueva disposición del Banco Central no establece, según el texto difundido, un mecanismo para que todos los trabajadores comiencen automáticamente a cobrar sus salarios en dólares. Tampoco fija una obligación general para las empresas de modificar la moneda en la que pagan los sueldos.
Su alcance específico es incorporar al dólar estadounidense entre las monedas admitidas para los depósitos en cuentas sueldo y establecer reglas para la operatoria de efectivo y la gratuidad de estas cuentas.
Para quienes estén interesados en utilizar esta posibilidad, el primer paso será consultar con su banco qué alternativas ofrece y bajo qué condiciones. También será importante verificar dónde está radicada la cuenta y cuáles son las sucursales, cajeros o terminales que cuentan con disponibilidad de efectivo en dólares.
La Comunicación "A" 8460/2026 fue dirigida a las entidades financieras y establece los lineamientos que deberán aplicar. El BCRA informó, además, que posteriormente enviará las hojas que deberán incorporarse al texto ordenado sobre Depósitos de Ahorro, Cuenta Sueldo y Especiales, en reemplazo de las versiones anteriores.
En definitiva, la modificación amplía el marco regulatorio de las cuentas sueldo al incorporar el dólar estadounidense como moneda admitida. Para los trabajadores, el principal cambio es contar con una alternativa adicional dentro del sistema bancario, aunque la forma concreta de utilizarla dependerá de la operatoria de cada entidad y de la disponibilidad de efectivo.
Antes de realizar cualquier operación, conviene consultar al banco, confirmar las condiciones de la cuenta, verificar la disponibilidad de dólares en efectivo y revisar qué servicios están incluidos en la gratuidad. De esta manera, el trabajador podrá aprovechar las nuevas posibilidades de la normativa sin asumir costos o condiciones que no haya comprendido previamente.