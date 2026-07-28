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En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 28 de julio, en Argentina

El dólar oficial se mantuvo estable, mientras los paralelos registraron leves subas.

El blue y el MEP avanzaron al cierre de la jornada con movimientos moderados.El blue y el MEP avanzaron al cierre de la jornada con movimientos moderados.
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El dólar tuvo movimientos mixtos este martes: mientras el oficial se mantuvo estable en Banco Nación, los tipos de cambio paralelos registraron subas.

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El oficial cerró a $1.470 para la compra y $1.520 para la venta. El dólar MEP avanzó 0,04% y terminó en $1.531,79 comprador y $1.532,23 vendedor. Por su parte, el dólar blue subió 0,97% y finalizó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta.

10:30 / Mar. 28.07.2026

MEP

El MEP cotizaba por encima de los 1.600 pesos: $1601,90 para la compra; $1602,40 para la venta.

10:00 / Mar. 28.07.2026

Abrió el dólar oficinal en Banco Nación

La moneda estadounidense arrancó la jornada en $1.470 para la compra; $1.520 para la venta.

09:30 / Mar. 28.07.2026

Caída en venta de naftas

Las ventas de combustible al público en todo el país totalizaron 1.331.423 metros cúbicos entre naftas y gasoil durante junio, lo cual representa una caída del 2,9% frente al mismo mes de 2025 y un descenso del 6,2% respecto a mayo.

09:16 / Mar. 28.07.2026

Actualización del monotributo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas del monotributo con un incremento del 16,8% en los topes de facturación y en las cuotas mensuales.

09:00 / Mar. 28.07.2026

Así cerró el dólar el lunes

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