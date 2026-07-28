El dólar tuvo movimientos mixtos este martes: mientras el oficial se mantuvo estable en Banco Nación, los tipos de cambio paralelos registraron subas.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 28 de julio, en Argentina
El dólar oficial se mantuvo estable, mientras los paralelos registraron leves subas.
El oficial cerró a $1.470 para la compra y $1.520 para la venta. El dólar MEP avanzó 0,04% y terminó en $1.531,79 comprador y $1.532,23 vendedor. Por su parte, el dólar blue subió 0,97% y finalizó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta.
MEP
El MEP cotizaba por encima de los 1.600 pesos: $1601,90 para la compra; $1602,40 para la venta.
Abrió el dólar oficinal en Banco Nación
La moneda estadounidense arrancó la jornada en $1.470 para la compra; $1.520 para la venta.
Caída en venta de naftas
Las ventas de combustible al público en todo el país totalizaron 1.331.423 metros cúbicos entre naftas y gasoil durante junio, lo cual representa una caída del 2,9% frente al mismo mes de 2025 y un descenso del 6,2% respecto a mayo.
Actualización del monotributo
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas del monotributo con un incremento del 16,8% en los topes de facturación y en las cuotas mensuales.