El dólar cerró la jornada con movimientos acotados en las principales cotizaciones, con estabilidad en la mayoría de las pizarras bancarias y una leve baja en Banco Nación. En esa entidad, terminó a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, con una caída del 0,33% y un spread de $50.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 30 de julio, en Argentina
El dólar cerró estable en la mayoría de los bancos y bajó levemente en Banco Nación.
En el mercado financiero, el dólar MEP retrocedió 1,24% y finalizó en $1.526,85 para la compra y $1.527,47 para la venta, mientras que el dólar blue se mantuvo sin cambios en $1.550 comprador y $1.570 vendedor, con una diferencia de $20 entre ambas puntas.
Cotización del dólar blue, MEP, CCL y mayorista
Dólar blue: $1.550 compra / $1.570 venta
Dólar MEP: $1.516,45 compra / $1.517,17 venta
Dólar CCL: $1.566,46 compra / $1.567,40 venta
Dólar mayorista: $1.482 compra / $1.491 venta
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La cotización del dólar en bancos
Dólar Banco Santa Fe: $1.480 compra / $1.520 venta
Dólar Banco Supervielle: $1.491,12 compra / $1.526,08 venta
Dólar Banco Provincia: $1.465 compra / $1.515 venta
Dólar Banco Nación: $1.465 compra / $1.515 venta
Dólar Banco Bica: $1.470 compra / $1.530 venta