El dólar cerró la jornada con bajas en bancos y mercados paralelos. En Banco Nación, terminó en $1.460 para la compra y $1.510 para la venta, con una caída de 0,33%.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 31 de julio, en Argentina
El dólar cerró con bajas en bancos y mercados paralelos. El blue, el MEP y la cotización del Banco Nación registraron retrocesos durante la jornada.
El dólar blue bajó 0,32% y cerró en $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.
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El dólar MEP retrocedió 2,07% y quedó en $1.513,91 comprador y $1.514,62 vendedor. En tanto, el dólar blue bajó 0,32% y finalizó en $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.
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10:00 / Vie. 31.07.2026
La cotización del dólar en bancos
Dólar Banco Santa Fe: $1.475 compra / $1.515 venta
Dólar Banco Provincia: $1.460 compra / $1.510 venta
Dólar Banco Nación: $1.460 compra / $1.510 venta
Dólar Banco Bica: $1.461 compra / $1.520 venta
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