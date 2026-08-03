El dólar cerró con mayoría de cotizaciones bancarias sin cambios. En el Banco Nación, terminó en $1.460 para la compra y $1.510 para la venta.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 3 de agosto, en Argentina
El dólar cerró estable en la mayoría de los bancos, mientras el MEP subió 0,63%.
El blue bajó 0,32% y terminó en $1.560 para la venta.
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El dólar MEP subió 0,63% y cerró en $1.517,16 comprador y $1.517,60 vendedor. Por su parte, el dólar blue bajó 0,32% y finalizó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, con una caída de $5 en ambas puntas.
10:01 / Lun. 03.08.2026
La cotización del dólar en bancos
Dólar Banco Santa Fe: $1.475 compra / $1.515 venta
Dólar Banco Provincia: $1.460 compra / $1.510 venta
Dólar Banco Nación: $1.470 compra / $1.520 venta
Dólar Banco Bica: $1.470 compra / $1.530 venta
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